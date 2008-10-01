Популярность Интернета в России растет с каждым годом

Однако по сравнению с другими информационными источниками, Интернет пока не занимает лидирующую позицию. Чем крупнее населенный пункт, тем выше популярность Интернета среди его жителей: так, к числу его пользователей принадлежат 41% москвичей и петербуржцев и лишь 12% сельских жителей.
К сожалению, по данным всероссийского опроса большинство наших соотечественников вообще не пользуются Интернетом (69%). Хотя по сравнению с 2006 годом доля таких респондентов снизилась с 76%. Каждый десятый обращается к ресурсам глобальной сети ежедневно, 9% наших сограждан пользуются Интернетом несколько раз в неделю, 7% - несколько раз в месяц, 3% - эпизодически (но не менее одного раза в полгода).
Чаще всего наши сограждане используют Интернет для учебы или по работе. Как сообщает ВЦИОМ, респонденты часто пользуются электронной почтой (42%) и отслеживают международные и российские новости (39%). За два года с 20% до 28% возросла доля тех, кто использует Интернет для прослушивания музыки и просмотра фильмов, а также для общения на чатах и форумах (с 20% до 29%). Почти в два раза увеличилось количество россиян, осуществляющих в глобальной сети поиск людей по интересам, друзей.
С помощью исследования удалось выяснить, как выглядит типичный пользователь Интернета сегодня - это молодой человек с высшим образованием, сторонник партии «Единая Россия» или ЛДПР, проживающий в крупном городе: среди ежедневных пользователей Интернета чаще встречаются россияне 18-24 лет (26%), с высшим или неоконченным высшим образованием (25%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%), а также сторонники партий ЛДПР и «Единая Россия».
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20-21 сентября 2008 г. В рамках исследования было прошено 1600 человек в 140 населенных пунктах разных областей России. Подробнее о результатах опроса можно узнать на сайте ВЦИОМ: www.wciom.ru