Популярность Интернета в России растет с каждым годом

Чаще всего наши сограждане используют Интернет для учебы или по работе. Как сообщает ВЦИОМ, респонденты часто пользуются электронной почтой (42%) и отслеживают международные и российские новости (39%). За два года с 20% до 28% возросла доля тех, кто использует Интернет для прослушивания музыки и просмотра фильмов, а также для общения на чатах и форумах (с 20% до 29%). Почти в два раза увеличилось количество россиян, осуществляющих в глобальной сети поиск людей по интересам, друзей.