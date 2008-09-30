Выяснены причины схода с рельс грузового вагона в Тюмени

При аварии никто не пострадал. На сегодняшний день определены причины происшествия. Как сообщил NashGorod.ru тюменский транспортный прокурор Алексей Кирюхин, причиной схода стал рассыпавшийся металл из одного из вагонов в месте расположения левого остряка и рамного рельса.