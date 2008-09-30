Выяснены причины схода с рельс грузового вагона в Тюмени

При аварии никто не пострадал. На сегодняшний день определены причины происшествия. Как сообщил NashGorod.ru тюменский транспортный прокурор Алексей Кирюхин, причиной схода стал рассыпавшийся металл из одного из вагонов в месте расположения левого остряка и рамного рельса.
Установлено, что дорожный мастер не принял своевременных мер по замене остряка с рамным рельсом, не организовал работы по шлифовке остряка для устранения неисправностей на стрелочных переводах.
Со стороны заместителя начальника дистанции пути, в свою очередь, не было принято мер по контролю над проведением осеннего комиссионного осмотра пути на станции Тюмень.