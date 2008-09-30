ВЦИОМ-Урал: «Сделано много, но еще больше предстоит сделать в будущем»

ВЦИОМ работает в Тюменской области уже несколько лет. Первоначальное «знакомство» с Тюменским регионом сводилось к проведению небольших количественных исследований, главным образом, опросов общественного мнения по той или иной проблематике. Результаты данных опросов и в то время, и сейчас публикуются в еженедельных отчетах ВЦИОМа. Постепенно, осваиваясь на тюменском рынке, ВЦИОМ смог проводить не только количественные, но и качественные исследования. С созданием филиала появились уже не подрядчики, а свои сотрудники, которые, на мой взгляд, профессионально выполняют свои работу. Отлажен механизм взаимодействия по всем направлениям между центром и регионом, что отражается на скорости и качестве принятия решений. На сегодняшний день тюменский филиал загружен не только заказами от материнской компании, но и собственными заказами.