ВЦИОМ-Урал: «Сделано много, но еще больше предстоит сделать в будущем»

6 ноября 2007 года в Тюмени начал работу филиал центра по Уральскому Федеральному округу. Об особенностях работы Уральского филиала корреспондент Nashgorod.ru побеседовал с Владимиром Гришиным, директором филиала ВЦИОМ-Урал.
Владимир Валерьевич, сколько филиалов у ВЦИОМ и с чем связано создание филиальной сети?
Созданию филиальной сети предшествовал выход ВЦИОМ на региональные рынки социологических и маркетинговых услуг. Дело в том, что это уже третья волна «регионализации» ВЦИОМа. ВЦИОМ старейшая социологическая организация в России, основанная еще во времена СССР. Качество проводимых ВЦИОМом исследований во многом зависит от профессионализма сотрудников, работающих непосредственно в «поле», т.е. связанных с организацией опроса жителей той или иной территории. Можно гордиться хорошими аналитиками в структуре исследовательского центра, замечательными IT-разработками в области обработки данных, но если у компании не отлажен четкий механизм проведения и контроля полевого этапа исследования, то вся дальнейшая работа по обработке и анализу полученных данных окажется просто не нужной. Обеспечение высокой надежности получаемых данных - это, пожалуй, первая причина и, безусловно, одна из основных.
Вторая причина - обеспечение возможности непосредственного оперативного взаимодействия с заказчиками. Дело в том, что рынок социологических услуг, особенно на региональном уровне, достаточно узок. Основными заказчиками, как показывает опыт работы, выступают органы как исполнительной, так и законодательной государственной власти регионального и муниципального уровней. Властям важно знать и понимать социально-политическую ситуацию на их территории. Несколько шире рынок маркетинговых услуг. Основной заказчик здесь - средний и, прежде всего, крупный бизнес. Чтобы выйти на этот рынок, необходимо обеспечить возможность постоянного контакта с потенциальными заказчиками, зарекомендовать себя как надежного и профессионального подрядчика на рынке социологических и маркетинговых услуг.
Сделать это из Москвы достаточно проблематично, как вы понимаете. Необходимо знать специфику регионального сегмента рынка, иметь представление о его ресурсоемкости, основных заказчиках и партнерах. Чтобы эффективно действовать на этом уровне, необходимо иметь эффективную команду. Поэтому во ВЦИОМе было принято решение об образовании филиальной сети. На настоящий момент созданы и достаточно эффективно функционируют филиалы по Уральскому округу, Центральному (Тула) и Южному (Ростов-на-Дону) федеральным округам. Стоит отметить, что первым был создан именно филиал в УрФО, и развернут он в нашем городе.
Почему главный офис Уральского филиала разместили именно в Тюмени?
Создание филиальной сети – это непростая и достаточно дорогая затея. Сложностей здесь много, а отдача может появиться лишь спустя определенный период времени, когда филиал сможет быть на 100% самостоятельным, т.е. выйдет на самоокупаемость. В этой связи большое значение имеет поддержка местных властей. Принимая решение о создании филиала по УрФО, в Москве учитывали такой фактор, как взаимодействие с органами государственной власти. В Тюменском регионе ВЦИОМ уже имел успешный опыт сотрудничества с правительством области. Это во многом послужило причиной не прерывать отношения, а развивать их на новом уровне. В настоящее время наш филиал проводит несколько исследований по заказу органов государственной власти Тюменской области. Стоит отметить, что результаты этих исследований учитываются властями и зачастую влияют на принятие конкретных управленческих решений.
Давно ли ВЦИОМ работает в Тюменской области? Что изменилось после официального создания филиала?
ВЦИОМ работает в Тюменской области уже несколько лет. Первоначальное «знакомство» с Тюменским регионом сводилось к проведению небольших количественных исследований, главным образом, опросов общественного мнения по той или иной проблематике. Результаты данных опросов и в то время, и сейчас публикуются в еженедельных отчетах ВЦИОМа. Постепенно, осваиваясь на тюменском рынке, ВЦИОМ смог проводить не только количественные, но и качественные исследования. С созданием филиала появились уже не подрядчики, а свои сотрудники, которые, на мой взгляд, профессионально выполняют свои работу. Отлажен механизм взаимодействия по всем направлениям между центром и регионом, что отражается на скорости и качестве принятия решений. На сегодняшний день тюменский филиал загружен не только заказами от материнской компании, но и собственными заказами.
Какие основные задачи стоят перед Уральским филиалом?
Основная задача для филиала УрФО – выход на рынок не только Тюменской области, но и всего Уральского федерального округа. Стоит отметить, что на сегодняшний день эта задача вполне реализуема. Более того, в рамках одного из последних проектов наш филиал проводит опрос в Ненецком округе, который выходит за территориальные границы УрФО. Создание подобной сети интервьюеров не только в границах УрФО, но и за их пределами делает филиал ВЦИОМ достаточно конкурентоспособным.
Другой задачей для филиала является привлечение новых заказов. Если, как я уже отмечал, рынок социологических услуг достаточно узок, то в сфере маркетинговых услуг есть еще достаточный потенциал. Это связано, прежде всего, с тем, что основные игроки на этом рынке зачастую не могут освоить предлагаемые контракты. Создание большой интервьюерской сети во многом решает для филиала эту проблему.
Над какими проектами работает ВЦИОМ в Тюмени?
Филиал в Тюмени выполняет на сегодняшний день все виды услуг. Это проведение комплексных социально-экономических исследований, количественных и качественных маркетинговых исследований, корпоративных исследований. Меньше, чем за год, филиал смог успешно провести более 80 проектов. Сотрудники филиала проводят поквартирные, уличные опросы населения (территория охвата – весь УрФО), фокус-группы, холл-тесты, глубинные экспертные интервью, экзит-поллы и т.д. Фактически на сегодняшний день филиал в состоянии организовывать проекты, что называется, «под ключ», т.е. начиная от разработки инструментария, составления анкеты, и заканчивая аналитическими отчетами. Что, собственно, сегодня и делается для Правительства области.
Поддерживает ли Уральский филиал связь с другими регионами России? В чем заключается взаимодействие?
Филиал успешно взаимодействует со всеми регионами УрФО и даже выходит за пределы округа – это что касается непосредственно работы. Если говорить о сотрудничестве с другими филиалами, то мы находимся в постоянном контакте, обмениваемся информацией. Дело в том, что, зачастую запуская тот или иной проект, центральный ВЦИОМ подключает к его реализации именно филиалы, что вполне объяснимо. Поэтому наше взаимодействие строится, прежде всего, на профессиональной основе.
Филиал функционирует в Тюмени с ноября 2007 года. Можно ли подвести итог работы за это время?
Итог работы мы подводим ежедневно, еженедельно, ежемесячно. За это время успешно реализовано более 80 исследовательских проектов. Из них – 4 крупных проекта по заказу Правительства Тюменской области. Создана организационная структура филиала, установлены партнерские связи с исследовательскими центрами Уральского федерального округа, началась работа по развитию собственной интервьюерской сети в регионах федерального округа. Сделано много, но еще больше предстоит сделать в будущем.
Насколько мне известно, Вы по образованию - психолог. Почему Вы решили работать в этой сфере? Что привело Вас во ВЦИОМ?
Да, в свое время я закончил факультет психологии Ярославского государственного университета, по специальности «Социальная психология». В 2005 году по этой же специальности защитил кандидатскую диссертацию. С 1998 по 2008 год руководил аналитической службой Администрации Тюмени, где, в том числе, отвечал за организацию социологических исследований для городской администрации. Поэтому, когда мне предложили возглавить работу регионального филиала ВЦИОМ, единственное, что меня смущало – это кратно увеличившийся масштаб задач и, конечно, ответственность. Что же касается технической части, то эта работа знакома мне до мельчайших нюансов. Хотя сам факт такого предложения, конечно, был для меня несколько неожиданным.
Владимир Валерьевич, Вы преподаете психологию студентам. Как Вам удается совмещать руководство филиалом и преподавательскую деятельность в ТюмГУ?
Видите ли, преподавание – это скорее мое увлечение, чем профессия. Работа со студентами позволяет держать себя в состоянии постоянной интеллектуальной готовности. Кроме того, я тешу себя мыслью о том, что мои знания и опыт научной и практической деятельности могут показаться полезными моим сегодняшним студентам - будущим профессионалам своего дела. Моя выгода в том, что я мысленно приобщаюсь к их будущим успехам, а они получают возможность винить меня в своих неудачах и проигрышах. Как видите, все довольны, никто не в накладе.