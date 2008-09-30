nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В октябре тюменцев ждет «МаксиМальный фитнес»

30 сентября 2008, 16:53
Рестораны сети «Максим» представляют фитнес-меню «МаксиМальный фитнес», созданное при участии тренеров и докторов клуба CityFitness.
Сюжет
Тюмень

Подарки и призы для участников акции:

- осенний ужин в одном из заведений сети «Максим» (разыгрывается среди клиентов клуба CityFitness, купивших новую карту или продлившихся в октябре 2008 года);

- годовая клубная карта спортивного клуба CityFitness (разыгрывается среди посетителей сети «Максим», заказавших блюда из фитнес-меню с общей суммой счета более 2500 руб.);

- дисконтные программы для всех участников акции.

Всех ждут в клубе и ресторанах сети МаксиМ с 1 по 31 октября 2008 года!

Подробности у консультантов клуба CityFitness (тел. + (3452) 46 44 40) и в ресторанах «Максим».

#Новости#Спорт#Тюмень#Ксения#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25