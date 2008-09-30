В октябре тюменцев ждет «МаксиМальный фитнес»

Подарки и призы для участников акции:
- осенний ужин в одном из заведений сети «Максим» (разыгрывается среди клиентов клуба CityFitness, купивших новую карту или продлившихся в октябре 2008 года);
- годовая клубная карта спортивного клуба CityFitness (разыгрывается среди посетителей сети «Максим», заказавших блюда из фитнес-меню с общей суммой счета более 2500 руб.);
- дисконтные программы для всех участников акции.
Всех ждут в клубе и ресторанах сети МаксиМ с 1 по 31 октября 2008 года!
Подробности у консультантов клуба CityFitness (тел. + (3452) 46 44 40) и в ресторанах «Максим».