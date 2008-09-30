Тюменские журналисты «порезвились» в «Мосмарте»

Второй конкурс завлек всех. Пожалуй, в магазине не осталось ни одного покупателя или продавца, которого бы ни окрикнули «А где здесь порошок (мыло, сахар, кофе)?» Камнем преткновения стала строительная серпянка. Большинство журналистов этого чуда природы не то что не видели, но и не слышали о нем никогда в жизни. Чтобы мы делали, если бы не персонал магазина, готовый прийти на помощь в самой трудной ситуации. Помогал также командный дух. Некоторые журналисты объединились в команды и искали продукты сообща. Должно быть, со стороны было весело наблюдать, как представители СМИ стремглав летают из отдела в отдел на тележках, по пути жонглируя между собой шампунями и туалетной бумагой.