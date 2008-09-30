Тюменские журналисты «порезвились» в «Мосмарте»

Подготовку к чемпионату среди СМИ по ориентированию в супермаркете команда NashGorod.ru начала задолго до старта. С тех самых пор, как в нашем городе стали открываться гипермаркеты, весь состав редакции тщательно отрабатывал приемы езды на тележках, поиска нужных секторов и необходимых товаров. Так что к конкурсу мы подошли серьезно. В «Мосмарт», тот, что в ТЦ «Зеленый берег» прибыли не только участник, но и солидная группа поддержки.
Однако первые объяснения правил конкурса вселили неуверенность. Шутка ли – 12 здоровых выносливых журналистов-редакторов в соперниках, время ограничено, да еще и строгое жюри. За ходом чемпионата следили мастер спорта международного класса, чемпион мира и неоднократный чемпион России по спортивному ориентированию Василий Глухарев, заместитель генерального директора ООО «Партнер-Маркет» Татьяна Овсянкина и директор по рекламе газеты «Аргументы и Факты в Западной Сибири» Татьяна Зарецкая. Но «наших» так просто не возьмешь. Мои оранжевые болельщики подняли бы настроение кому угодно!
Итак, первый конкурс. Необходимо нанести на карту-схему «недостающие» отделы. «Мосмарт» уделяет навигации такое внимание, что, пожалуй, для русского человека непривычно. То есть отдел, который в народе приняли бы за один, назвав «Хозтовары», на самом деле подразделяется на Товары для рыбалки, Охота и т.д. Впрочем, умение ориентироваться на месте и читать карты еще никому не мешало. Именно этот, первый этап конкурса, был самым важным, то есть определившиеся здесь лидеры стали прямыми кандидатами в тройку призеров.
Второй конкурс завлек всех. Пожалуй, в магазине не осталось ни одного покупателя или продавца, которого бы ни окрикнули «А где здесь порошок (мыло, сахар, кофе)?» Камнем преткновения стала строительная серпянка. Большинство журналистов этого чуда природы не то что не видели, но и не слышали о нем никогда в жизни. Чтобы мы делали, если бы не персонал магазина, готовый прийти на помощь в самой трудной ситуации. Помогал также командный дух. Некоторые журналисты объединились в команды и искали продукты сообща. Должно быть, со стороны было весело наблюдать, как представители СМИ стремглав летают из отдела в отдел на тележках, по пути жонглируя между собой шампунями и туалетной бумагой.
Однако время поиска, как мы уже говорили, было ограничено, и к финишу мы подъехали далеко не первыми, зато со всеми товарами, что указывались в списке! Здесь, у стола жюри собрались все участники, усталые, но довольные. На этот раз лозунг «главное – не победа, а участие» был действительно актуален. Победительницей стала редактор газеты «Недвижимость. Строительство для всех» Елена Акимова. По ее словам, она часто бывала в этом супермаркете, то есть задания не составили для нее труда.
Возможно, в будущем, когда темп жизни вырастет настолько, что покупать продукты нам будут специально обученные люди, умение оперативно находить продукты будет одним из важнейших навыков человека. Пока же мы можем не спеша бродить по магазину, выбирая те или иные продукты в свое удовольствие.