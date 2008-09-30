Сегодня День Интернета в России

Захожу на сайты почти каждый день. Из социальных сайтов предпочитаю «Одноклассники», поскольку там видно, кто смотрел твой аккаунт, и есть возможность оценивать фотографии, «Dom72.ru», потому что этот сайт помогает мне определить, как продвигается жилое строительство Тюмени, как меняются цены на жилье и что сколько стоит снять/сдать/купить/продать в разных микрорайонах. NashGorod.ru - форум - самый познавательный сайт. Узнать и спросить можно что угодно, найти собеседников и решить сложные и страшные вопросы. Отмечать праздник обязательно буду, поскольку считаю, что Интернет - кладезь мудрых мыслей, главное – уметь им пользоваться.