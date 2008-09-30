Сегодня День Интернета в России

30 сентября традиционно считался днем именин Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Однако жизнь не стоит на месте, в нашу жизнь приходят новые явления, а значит, и новые праздники. Частью современной жизни давно стал Интернет. Посредством Интернета люди теперь получают информацию, посещают магазины, знакомятся с будущими супругами и даже занимаются сексом. 30 сентября 1998 года была проведена первая перепись населения русскоязычного Интернета. На тот момент количество пользователей составляло 1 млн. человек. За этой датой и закрепился День Интернета в России.
«Что значит Интернет для тюменцев?» - ответ на этот вопрос попытался найти корреспондент Nashgorod.ru.
Екатерина, директор по оценке, 28 лет:
- Мне Интернет нужен для иллюзии общения. Чаще всего посещаю сайты «Баш-орг», страницу ЖЖ Артемия Лебедева, электронную почту и социальную сеть «В контакте», причем на последнем я не столько общаюсь, сколько слушаю музыку. Можно сказать, что у меня есть интернет-зависимость, потому что меня так же бесит, когда Интернет отрубает, как когда отключают горячую воду.
Игнат, IT – специалист, 23 года:
- Трачу на Интернет около часа в день: читаю почту, новости, иногда анекдоты. Считаю, лучше книжку почитать, чем торчать весь день в сети. О празднике первый раз слышу, отмечать не буду. Если все «профессиональные» праздники отмечать (день программиста, день админа), то печени не хватит.
Игорь, студент ТГАМЭУиП, 19 лет:
- Интернет нужен мне для общения. Посещаю в основном В контакте» и сайты, где можно скачать музыку. Сижу там по 3-4 часа, если получается, а работает он у меня круглые сутки, я даже компьютер не выключаю. Праздник отмечать не буду. Зачем? Повод выпить всегда есть. Вот если скорость повысят в 2 миллиона раз, то отпраздную.
Евгения, редактор, 24 года:
Захожу на сайты почти каждый день. Из социальных сайтов предпочитаю «Одноклассники», поскольку там видно, кто смотрел твой аккаунт, и есть возможность оценивать фотографии, «Dom72.ru», потому что этот сайт помогает мне определить, как продвигается жилое строительство Тюмени, как меняются цены на жилье и что сколько стоит снять/сдать/купить/продать в разных микрорайонах. NashGorod.ru - форум - самый познавательный сайт. Узнать и спросить можно что угодно, найти собеседников и решить сложные и страшные вопросы. Отмечать праздник обязательно буду, поскольку считаю, что Интернет - кладезь мудрых мыслей, главное – уметь им пользоваться.
Вячеслав, видеорежиссер, 37 лет:
- Регулярно проверяю электронную почту и сайт знакомств, где ищу клиентов для фотосессий. Интернетом пользуюсь с 1994 года, когда первые модемы появились. Праздновать ничего не буду, мне некогда, еду в командировку в Сочи.
Тамара, пенсионер, 56 лет:
- Сижу на сайтах знакомств и «Одноклассниках». Интернет помог мне найти спутника жизни. Мне нравится смотреть фотографии, находить старых знакомых. О празднике не слышала, но надо отметить!