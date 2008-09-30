Режиссер фильма «Однажды в провинции» посетила Тюмень

В одном из интервью Катя сказала: «Я хочу, чтобы после просмотра нашей картины, хотя бы один человек задумался о том, как он живет». И после показа, на пресс-конференции Шагалова подтвердила свои слова: «Этим фильмом, мы как бы подносим зеркало к каждому человеку и он уже сам решает меняться ему или нет. Если решает не меняться, то тогда и жаловаться не надо». Картина на всех действует по-разному: например, после премьеры в Москве из зала, держась за голову, вышел человек со словами: «Боже! Как же я живу». «Конец фильма, конечно, мог бы быть менее драматичным, - сказала Катя - если жить осознанно и не гнать от себя проблемы, тогда возможен хороший выход из ситуации».