Режиссер фильма «Однажды в провинции» посетила Тюмень

К своим 32-м годам Катя успела сделать многое. Она принимала участие в постановке нескольких фильмов, спектаклей, мюзикла и даже попробовала себя как актриса в сериале «Ростов-папа». Была сценаристом сериала «Виола Тараканова»
Перед показом, пока все желающие наслаждались приготовленным организаторами фуршетом и небольшим скрипичным концертом, Катя немного рассказала о себе. Например, что она не любит, когда во время съемок садятся на ее кресло, а самое главное желание после съемок – отъестся, отоспаться и сходить в душ. Еще Катя очень любит гулять пешком. Наевшись и напившись, все гости пошли на показ.
На широкие экраны «Однажды в провинции» вышел 25 сентября, он уже успел побывать на нескольких фестивальных площадках и взять приз жюри Международной организации кинокритиков, а так же приз общественного жюри газеты «Московский комсомолец».
«Однажды в провинции» - это драма о любви и ненависти, о взаимоотношениях людей, о поисках счастья. В фильме рассказывается история людей, живущих в маленьком провинциальном городке Улетово. В глухом захолустье им больше нечем заняться, кроме как пить и любить, но вот с последним они не очень справляются. Приезд главной героини, бывшей звезды популярного телесериала, кардинально меняет их жизнь. Но судьба жестока и скупа на счастье, подкидывая страшную трагедию, она возвращает все на свои места.
В одном из интервью Катя сказала: «Я хочу, чтобы после просмотра нашей картины, хотя бы один человек задумался о том, как он живет». И после показа, на пресс-конференции Шагалова подтвердила свои слова: «Этим фильмом, мы как бы подносим зеркало к каждому человеку и он уже сам решает меняться ему или нет. Если решает не меняться, то тогда и жаловаться не надо». Картина на всех действует по-разному: например, после премьеры в Москве из зала, держась за голову, вышел человек со словами: «Боже! Как же я живу». «Конец фильма, конечно, мог бы быть менее драматичным, - сказала Катя - если жить осознанно и не гнать от себя проблемы, тогда возможен хороший выход из ситуации».
На вопрос журналистов, откуда у Кати сложилось такое представление о провинции, режиссер ответила, что не понаслышке знает о подобных местах, ведь сама до 8 лет жила в глубинке. Время от времени Катя возвращается туда и не видит никаких изменений, только детские товарищи по играм теперь развлекаются по-другому. Журналистов заинтересовало, играет ли факт упоминания города Тюмени в фильме какое-либо значение. Но Катя заверила, что это просто так. А на вопрос, почему в фильме нет ничего законченного, жизнеутверждающего, ответила - «Я так думаю, я так чувствую». Фильм вызвал у публики противоречивые эмоции, один из журналистов практически возмущался – «Почему сейчас, когда в России, по сравнению с 90-ми, все более-менее хорошо, вы сняли такую антиутопию?». Катя, не растерявшись, ответила, что все показанное в фильме, действительно происходит, стоит только отъехать на 10 км. от Москвы.
С премьерными показами Катя поедет и в провинциальные города, например 15 октября состоится премьера в Подольске, где, кстати, фильм и снимался.
Творческими планами Катя делиться отказалась, сославшись на известную поговорку – хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Зато пообещала, что скоро все смогут посмотреть его по центральному телевидению, только вот по какому каналу пока сама не знает. Закончилась конференция пожеланиями подумать о том, как мы живем и как жить дальше.