Пожилые тюменцы бесплатно посетят музеи города

1 октября Музей «Городская Дума», ул. Ленина, 2 приглашает на мероприятия:
- экскурсия по выставке «Окно в природу», 10.30, 11.30, 16.00;
- показ ретро фильмов («Девчата», «Высота», «Офицеры») в музейном видеозале;
Музей «Дом Машарова», ул. Ленина, 24, в 12, 14 и 16 часов проведет театрализованные экскурсии по выставке «Семейный альбом».
Музей-усадьба Колокольниковых, ул. Республики, 18/20 в это же время предлагает театрализованные экскурсии по выставке «История дома ХIХ - ХХ вв.», а в 12-00 - Мероприятие «Путь чайного листка» с чайной дегустацией (по заявкам).
Археологический музей-заповедник на Андреевском озере, 23 км. Ялуторовского тракта, предоставит экскурсии по выставке «Из глубины веков».
Музей изобразительных искусств, ул. Орджоникидзе, 47, предлагает экскурсию по выставке «Свет миру духовному». Кроме того, в 15-00 состоится встреча ветеранов Северного землячества «Возвращение к истокам». А в 12-00 планируется мастер-класс, чаепитие, беседа для пенсионеров из Центра украинской культуры под названием «Вот какая барыня, вот какой конек!». В 11-00 состоится заседание литературно-музыкальной гостиной «Струна, и кисть, и вечное перо».
Вход для пенсионеров на все мероприятия свободный.