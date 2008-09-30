Пожилые тюменцы бесплатно посетят музеи города

Музей изобразительных искусств, ул. Орджоникидзе, 47, предлагает экскурсию по выставке «Свет миру духовному». Кроме того, в 15-00 состоится встреча ветеранов Северного землячества «Возвращение к истокам». А в 12-00 планируется мастер-класс, чаепитие, беседа для пенсионеров из Центра украинской культуры под названием «Вот какая барыня, вот какой конек!». В 11-00 состоится заседание литературно-музыкальной гостиной «Струна, и кисть, и вечное перо».