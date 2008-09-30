nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пожилые тюменцы бесплатно посетят музеи города

30 сентября 2008, 16:26
В рамках празднования Международного дня пожилых людей ГУК ТО «Музейный комплекс» проводит праздничные мероприятия для граждан «мудрого» возраста.
Сюжет
Тюмень

1 октября Музей «Городская Дума», ул. Ленина, 2 приглашает на мероприятия:

- экскурсия по выставке «Окно в природу», 10.30, 11.30, 16.00;

- показ ретро фильмов («Девчата», «Высота», «Офицеры») в музейном видеозале;

Музей «Дом Машарова», ул. Ленина, 24, в 12, 14 и 16 часов проведет театрализованные экскурсии по выставке «Семейный альбом».

Музей-усадьба Колокольниковых, ул. Республики, 18/20 в это же время предлагает театрализованные экскурсии по выставке «История дома ХIХ - ХХ вв.», а в 12-00 - Мероприятие «Путь чайного листка» с чайной дегустацией (по заявкам).

Археологический музей-заповедник на Андреевском озере, 23 км. Ялуторовского тракта, предоставит экскурсии по выставке «Из глубины веков».

Музей изобразительных искусств, ул. Орджоникидзе, 47, предлагает экскурсию по выставке «Свет миру духовному». Кроме того, в 15-00 состоится встреча ветеранов Северного землячества «Возвращение к истокам». А в 12-00 планируется мастер-класс, чаепитие, беседа для пенсионеров из Центра украинской культуры под названием «Вот какая барыня, вот какой конек!». В 11-00 состоится заседание литературно-музыкальной гостиной «Струна, и кисть, и вечное перо».

Вход для пенсионеров на все мероприятия свободный.

#Новости#Музеи#Пенсионеры#Тюмень#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25