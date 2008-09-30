«Лада Приора» и «двенадцатая» - самые популярные среди тюменских автоугонщиков. Об этом сегодня рассказал начальник управления уголовного розыска при ГУВД по Тюменской области Виталий Крюков. Он отметил, что дорогостоящие автомобили в этом году практически не угонялись. Чаще всего транспорт крадут в ночное время от подъездов жилых домов. Большинство тюменских угонщиков – молодые люди, желающие покататься и развлечься. Этим и объясняется такая популярность «Приор» и «двенадцатых». Сотрудники уголовного розыска отмечают, что в этом году участились случаи угонов от торговых центров. Главная причина этому – отсутствие шлагбаумов около автостоянок комплексов.