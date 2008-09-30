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«Лада Приора» и «двенадцатая» - самые популярные среди тюменских автоугонщиков

30 сентября 2008, 16:55
Об этом сегодня рассказал начальник управления уголовного розыска при ГУВД по Тюменской области Виталий Крюков.
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Тюмень

«Лада Приора» и «двенадцатая» - самые популярные среди тюменских автоугонщиков. Об этом сегодня рассказал начальник управления уголовного розыска при ГУВД по Тюменской области Виталий Крюков. Он отметил, что дорогостоящие автомобили в этом году практически не угонялись. Чаще всего транспорт крадут в ночное время от подъездов жилых домов. Большинство тюменских угонщиков – молодые люди, желающие покататься и развлечься. Этим и объясняется такая популярность «Приор» и «двенадцатых». Сотрудники уголовного розыска отмечают, что в этом году участились случаи угонов от торговых центров. Главная причина этому – отсутствие шлагбаумов около автостоянок комплексов.

В целом же картина в области складывается благоприятная. В этом году количество угонов автомобилей в нашем регионе снизилось. Однако участились случаи ложных доносов на кражу от самих хозяев. Цели «доносчики» преследуют разные. Например, они хотят скрыть факт дорожно-транспортного происшествия или желают получить «страховку»!

#Новости#Кражи#Тюмень#Автомобили#Таня#Происшествия
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