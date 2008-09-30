«7 раса» отожгла в «Берлоге»

Клуб нетанцевальной музыки "Берлога" 26 сентября в очередной раз принял гостей. Группа 7 раса, широко известная публике, обрадовала тюменскую молодежь своим концертом. Ребята уже посещали Тюмень и каждый раз фанаты радостно встречают любимых музыкантов.
Как водится - завсегдатаи "Берлоги" уже привыкли к таким оплошностям - концерт задержали на целый час, но это никого не расстроило - появилось время спокойно посидеть в баре, увидеться со старыми знакомыми, или размяться в зале, перед предстоящим слэмом.
Но вот, под оглушительные крики толпы, коллектив наконец появился на сцене. Концерт состоял из "самых-самых" песен группы, как с нового альбома "Иллюзия Майя", так и со старых записей.
В зале, что даже удивило, осталось немного места, обычно на таких фееричных концертах не то что яблоку негде упасть, дышать приходится урывками, виной тому, пожалуй, некоторое подорожание билетов. Звук радовал своим отличным качеством, даже слова, которые, кстати сказать, всегда трогали своим смыслом, казались вполне разборчивыми. Сказать, что творился беспредел - мало. Толпа, дорвавшаяся наконец до расы, ближе к сцене превратилась в однородную массу, с выглядывающими тут и там руками, ногами и прочими частями тела. А вот ближе к стенам и на диванчиках собрались истинные любители группы, они просто слушали музыку, потягивали пиво и были счастливы.
Один парень даже залез на сцену и прыгнул прямо в толпу, не завидую тем, на кого он приземлился, комплекцией смельчак обладал достаточно плотной. Каждую песню фанаты встречали радостными криками, зал пел вместе с группой.
Нельзя не рассказать о слэме - его было много, и был он достаточно жестким. Полураздетые парни кидали тела друг друга в разные стороны, но, кроме разбитой губы, жертв не было. Кто-то водил хоровод, кто-то обливал всех рядом стоящих водой...Действия были по-всюду.
В зале пахло потом и пивом, еще и музыканты курили прямо на сцене... Вот так, песня за песней, концерт подошел к концу. Музыканты пообещали приехать к нам в следующем году, а зал, с криками "еще, еще" и топотом сотни ног долго не хотел отпускать группу.