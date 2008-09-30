«7 раса» отожгла в «Берлоге»

В зале, что даже удивило, осталось немного места, обычно на таких фееричных концертах не то что яблоку негде упасть, дышать приходится урывками, виной тому, пожалуй, некоторое подорожание билетов. Звук радовал своим отличным качеством, даже слова, которые, кстати сказать, всегда трогали своим смыслом, казались вполне разборчивыми. Сказать, что творился беспредел - мало. Толпа, дорвавшаяся наконец до расы, ближе к сцене превратилась в однородную массу, с выглядывающими тут и там руками, ногами и прочими частями тела. А вот ближе к стенам и на диванчиках собрались истинные любители группы, они просто слушали музыку, потягивали пиво и были счастливы.