В Тюмень едет бригада писателей

В рамках акции писатели отправились в путешествие по стране. Масштаб и продолжительность акции продиктовали разделение пути на 4 маршрута: Москва - Екатеринбург, Екатеринбург - Красноярск, Красноярск - Чита, Чита – Владивосток. Акция охватывает 16 субъектов Российской Федерации, расположенных по пути следования экспресса «Россия». В ней примут участие 40 ведущих российских писателей, а также писатели, проживающие в регионах, через которые пройдет «Литературный экспресс». На каждом маршруте будет работать писательская бригада из 10 авторов, представляющих разные жанры и направления литературного творчества. В каждой бригаде есть несколько авторов, адресующих свое творчество детям.