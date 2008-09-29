В Тюмень едет бригада писателей

С 29 сентября по 15 октября Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом при поддержке ОАО «Российские железные дороги» проводит широкомасштабную просветительскую акцию «Литературный экспресс». Цель акции - пропаганда и продвижение современной отечественной литературы и популяризация чтения в российских регионах.
В рамках акции писатели отправились в путешествие по стране. Масштаб и продолжительность акции продиктовали разделение пути на 4 маршрута: Москва - Екатеринбург, Екатеринбург - Красноярск, Красноярск - Чита, Чита – Владивосток. Акция охватывает 16 субъектов Российской Федерации, расположенных по пути следования экспресса «Россия». В ней примут участие 40 ведущих российских писателей, а также писатели, проживающие в регионах, через которые пройдет «Литературный экспресс». На каждом маршруте будет работать писательская бригада из 10 авторов, представляющих разные жанры и направления литературного творчества. В каждой бригаде есть несколько авторов, адресующих свое творчество детям.
Тюмени досталась бригада номер два. 3 октября десять писателей прибудут на вокзал. Затем, в 10-30 в Доме Журналистов состоится пресс-конференция с Сергеем Лукьяненко и руководитель маршрута Екатеринбург — Красноярск Мария Евдокимова. В 14-00 в информационно-библиотечном центре ТюмГУ пройдет заседание круглого стола на тему «Актуальная литература: взгляд читателя, взгляд писателя». А уже в 16-00 писатели встретятся с читателями.
Почитателей литературы ждут:
- Алехин Алексей Давидович, поэт - Центральная городская библиотека (г. Тюмень, ул. Луначарского, 51)
- Лукьяненко Сергей Васильевич, прозаик - Тюменская городская юношеская библиотека (г. Тюмень, Червишевский тракт, д.15)
- Немзер Андрей Семенович, прозаик - Научная библиотека Тюменской государственной академии искусства и культуры (г. Тюмень, ул. Республики, д.19)
- Постников Валентин Юрьевич, детский писатель - Городская детская библиотека (г. Тюмень, ул. Харьковская, д.48)
- Воскобойников Валерий Михайлович, детский писатель - Тюменская областная научная детская библиотека (г. Тюмень, ул. Тульская, д.4)
- Глуховский Дмитрий Алексеевич, прозаик – Магазин «Книгомир» (г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 63)
- Минаев Борис Дорианович, прозаик - Библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина (г. Тюмень,ул. Газовиков, д.30)
- Дашкова Полина Викторовна, прозаик - Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Меделеева (г. Тюмень, ул. Республики, 142-А)
- Сенчин Роман Валерьевич, прозаик - Библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университета (ТюмГАСУ) (г. Тюмень, ул. Луначарского, д.2)
- Звонарева Лола Уткировна, эссеист - Библиотечно-информационный центр (Тюменский государственный университет) (г. Тюмень, ул. Семакова, 18).
В конце напряженного рабочего дня литераторов ждет прогулка по Тюмени, после чего бригада отправится дальше.