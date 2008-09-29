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Подготовленность выпускников к рынку труда обсудят в Тюмени

29 сентября 2008, 15:27
3 - 4 декабря в Тюмени на базе нефтегазового университета пройдет Международная научно-практическая конференция «Профессиональная подготовленность выпускников к рынку труда: проблемы и пути решения», посвященная 45-летию Тюменского индустриального института.
Сюжет
Тюмень

Конференция пройдет при поддержке Правительства, Департамента образования и науки и Департамента занятости населения Тюменской области.

Основной целью мероприятии станет обсуждение перспектив взаимодействия органов исполнительной власти, территориальных органов занятости, работодателей и обмен опытом образовательных учреждений по формированию компетентности, адаптации и трудоустройству выпускников всех уровней профессиональной подготовки на рынке труда.

Организаторы предлагают следующие темы для обсуждения:

- проблемы социально-профессиональной адаптации выпускников к рынку труда в условиях перехода на уровневую подготовку высшего профессионального образования;

- формирование профессиональной компетентности выпускников НПО, СПО, ВПО с учетом требований рынка труда. Взаимодействие бизнес-сообщества и вуза;

- технопарки, бизнес-инкубаторы и другие формы подготовки студентов к предпринимательской деятельности;

- прогнозирование потребностей рынка труда в молодых специалистах;

- пути и формы взаимодействия между органами исполнительной власти, территориальными органами занятости, кадровыми службами, агентствами и вузами по представлению рабочих мест;

- опыт работы российских центров содействия трудоустройству выпускников;

- модели взаимодействия зарубежных компаний и вузов по подготовке компетентных специалистов.

Для участия в работе конференции приглашаются руководители предприятий и организаций, преподаватели, сотрудники, молодые ученые, студенты, специалисты службы занятости населения, специалисты кадровых служб и агентств.

Электронные версии статей в сборник научных материалов конференции, заявки на участие в конференции направляются до 1 ноября 2008 г. на электронный адрес: [email protected]

Адрес Оргкомитета:

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, Региональный центр по содействию трудоустройству выпускников (1 корпус ТюмГНГУ).

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (3452) 25-08-50, 25-07-89 (Конышева Татьяна Викторовна, Юрецкая Татьяна Николаевна, Булыгина Наталья Александровна), эл. почта: [email protected]

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