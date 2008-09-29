Подготовленность выпускников к рынку труда обсудят в Тюмени

Конференция пройдет при поддержке Правительства, Департамента образования и науки и Департамента занятости населения Тюменской области.
Основной целью мероприятии станет обсуждение перспектив взаимодействия органов исполнительной власти, территориальных органов занятости, работодателей и обмен опытом образовательных учреждений по формированию компетентности, адаптации и трудоустройству выпускников всех уровней профессиональной подготовки на рынке труда.
Организаторы предлагают следующие темы для обсуждения:
- проблемы социально-профессиональной адаптации выпускников к рынку труда в условиях перехода на уровневую подготовку высшего профессионального образования;
- формирование профессиональной компетентности выпускников НПО, СПО, ВПО с учетом требований рынка труда. Взаимодействие бизнес-сообщества и вуза;
- технопарки, бизнес-инкубаторы и другие формы подготовки студентов к предпринимательской деятельности;
- прогнозирование потребностей рынка труда в молодых специалистах;
- пути и формы взаимодействия между органами исполнительной власти, территориальными органами занятости, кадровыми службами, агентствами и вузами по представлению рабочих мест;
- опыт работы российских центров содействия трудоустройству выпускников;
- модели взаимодействия зарубежных компаний и вузов по подготовке компетентных специалистов.
Для участия в работе конференции приглашаются руководители предприятий и организаций, преподаватели, сотрудники, молодые ученые, студенты, специалисты службы занятости населения, специалисты кадровых служб и агентств.
Электронные версии статей в сборник научных материалов конференции, заявки на участие в конференции направляются до 1 ноября 2008 г. на электронный адрес: [email protected]
Адрес Оргкомитета:
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, Региональный центр по содействию трудоустройству выпускников (1 корпус ТюмГНГУ).
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (3452) 25-08-50, 25-07-89 (Конышева Татьяна Викторовна, Юрецкая Татьяна Николаевна, Булыгина Наталья Александровна), эл. почта: [email protected]