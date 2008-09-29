Особенности тюменских первокурсников

Они выстраиваются в аккуратную шеренгу у гардероба. Если вы слышите за спиной фразу: «Кто в очереди последний?» не сомневайтесь, за вами первокурсник. Они тихо стучат в двери кабинетов и робко заглядывают туда в поисках знакомых лиц. В случае, если ошиблись аудиторией, первокурсники искренне извиняются и, выходя, осторожно закрывают за собой дверь. Они действительно верят, что если не пройти флюорографию или не поставить прививку можно раз и навсегда распрощаться с университетом.
Первокурсники заучивают имена преподавателей наизусть, не спорят со старшими и усердно посещают все пары. Если вы видите бойню за право сидеть в первом ряду (ближе к преподавателю) – вы зашли к первому курсу. Они терпеливо молчат, если преподаватели задерживают их в аудитории на всю перемену. Не сомневайтесь, в конце пары обязательно найдется кто-то, кто спросит: «А домашнее задание будет?» или «А давайте за перемену напишем самостоятельную работу»…
Они не толкаются возле буфета и молча смотрят на студентов – старшекурсников, которые толпой «подкатывают» к буфету и сметают все на своем пути. Первокурсники верят в то, что нужно соблюдать клятву, данную на посвящении в студенты: «Клянусь хорошо учиться» и сутки напролет готовятся к парам, чтобы потом наперебой отвечать …Они до сих пор думают, что физкультура – очень важный предмет и свято верят в то, что пропускать ее ни в коем случае нельзя. Отработка видится им сущим адом, или, по крайней мере, дорогой в этом направлении…
Они начинают готовиться к сессии за месяц: читают лекции и честно находят ответы на все билеты. При этом часами сидят в библиотеке и читают книги, которые можно просто скачать с сайта. Новоиспеченные обитатели университета берегут свой студенческий билет как зеницу ока, ведь только он дает право на льготный проезд в общественном транспорте.
Но что с тихими и правильными первокурсниками делает пометка в зачетке: «Переведен на второй курс?» Об этом далее…
Почувствовав себя на год старше, бывшие «перваки» залетают в университет за минуту до начала пар, расталкивают ровную очередь у гардероба и, спотыкаясь, попивая на ходу кофе из автомата и одновременно разговаривая по телефону, летят в аудиторию (номер которой они, конечно, не знают, поэтому вынуждены заглядывать во все кабинеты подряд). Практически сразу становятся злостными противниками медицины (если дело не касается получения справки, освобождающей от занятий).
Они принципиально не ставят прививки и не проходят флюорографию – время берегут. Двери в кабинет теперь распахивают настежь (иногда с применением силы нижних конечностей), и громко поприветствовав всех присутствующих, начинают здороваться с ними рукопожатием. И первый, к кому тянется ладонь – лектор.
Они не знают имен преподавателей (если не выучили их на первом курсе), а расписания вообще в глаза не видели – его «слямзили» еще первого сентября… Они начинают возмущаться, нисколько не скрывая своего недовольства, что их задерживают, если преподаватель не закончил пару на 20 минут раньше положенного…
К буфету они несутся огромной толпой, будто наступил вселенский голод, со словами: «Вася нам очередь занимал…» К третьему курсу некоторые из них становятся отъявленными прогульщиками, вследствие чего вступают в «дружбу» с деканатом и просят продлевать сессию…
Они игнорируют дни здоровья, а день самостоятельной работы для многих превращается в сон до полудня, медленно переходящий в ночной отдых…Они забыли, когда последний раз были в библиотеке и с трудом вспоминают названия книг, которые хотя бы держали в руках или видели у сокурсников… Зато помнят наизусть график работы Интернет-кабинета и регулярно его посещают, не забывая отметиться в «одноклассниках» и прокомментировать новые фото «в контакте».
Студенческий они берегут уже по другой причине – по пятницам по нему предоставляется скидка в ночной клуб. Электронную карточку они «посеяли» где-то в университетском пространстве, поэтому вынуждены пристраиваться к товарищам, которые не лишены радости ходить через турникет.
Старшекурсники не боятся делать замечания преподавателю и прямо говорить, что он не прав (ведь права на автомат они уже все равно лишены из-за 34х пропусков, а экзамен будет принимать независимая комиссия)…