Особенности тюменских первокурсников

Они не толкаются возле буфета и молча смотрят на студентов – старшекурсников, которые толпой «подкатывают» к буфету и сметают все на своем пути. Первокурсники верят в то, что нужно соблюдать клятву, данную на посвящении в студенты: «Клянусь хорошо учиться» и сутки напролет готовятся к парам, чтобы потом наперебой отвечать …Они до сих пор думают, что физкультура – очень важный предмет и свято верят в то, что пропускать ее ни в коем случае нельзя. Отработка видится им сущим адом, или, по крайней мере, дорогой в этом направлении…