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Минувшая суббота на тюменских дорогах стала трагической

29 сентября 2008, 12:44
Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказал инспектор ГИБДД по Тюменской области Константин Заикин. Два человека погибли в Тюмени, трое – на дорогах юга области.
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Тюмень

Минувшая суббота на тюменских дорогах стала трагической. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказал инспектор ГИБДД по Тюменской области Константин Заикин. Два человека погибли в Тюмени, трое – на дорогах юга области.

В 19.20 автомобиль 2107 на улице Бабарынка сбил пешехода и врезался в автомобиль «Ленд Крузер». Пятидесятипятилетняя женщина-пешеход погибла, 26-летний водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму.

«Мицубиши Паджеро» и грузовой «Урал» столкнулись на перекрестке улиц Пермякова – Федюнинского в 9 часов вечера. В результате аварии погиб 43-летний мужчина.

В 2 часа ночи в окрестностях города на мотоцикле «Урал» перевернулся молодой человек. 24-летний водитель погиб.

В 8 часов вечера на 26-м километре автодороги Тюмень-Омск водитель «Форд-Фокуса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Двое мужчин, личность одного из которых устанавливается, погибли.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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