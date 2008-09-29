Минувшая суббота на тюменских дорогах стала трагической. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказал инспектор ГИБДД по Тюменской области Константин Заикин. Два человека погибли в Тюмени, трое – на дорогах юга области.
В 19.20 автомобиль 2107 на улице Бабарынка сбил пешехода и врезался в автомобиль «Ленд Крузер». Пятидесятипятилетняя женщина-пешеход погибла, 26-летний водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму.
«Мицубиши Паджеро» и грузовой «Урал» столкнулись на перекрестке улиц Пермякова – Федюнинского в 9 часов вечера. В результате аварии погиб 43-летний мужчина.
В 2 часа ночи в окрестностях города на мотоцикле «Урал» перевернулся молодой человек. 24-летний водитель погиб.
В 8 часов вечера на 26-м километре автодороги Тюмень-Омск водитель «Форд-Фокуса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Двое мужчин, личность одного из которых устанавливается, погибли.