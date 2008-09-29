«Fleur» в Тюмени: танцы в стратосфере

Красивый вокал, тонкая лирика neoclassic и весьма необычная музыка – «Fleur» не обманули моих ожиданий, и даже тот факт, что из-за продолжительного саунд-чека время начала концерта было сдвинуто на час, никак не отразился на впечатлении. В первую очередь, группа выступала не в клубе «Берлога», а в зале «Иллюзион» – это совершенно другая атмосфера, более спокойная и умиротворяющая. То, что нужно, в общем – песни «Fleur» представляют собой медленные, неритмичные композиции, часто меланхоличные по настроению. К тому же, в аранжировке перкуссия и ритм-партия сведены к минимуму, на передний план выдвинут вокал и смычковые инструменты. Свой стиль музыканты определяют как cardiowave, что является неологизмом – прежде такой жанр не выделялся. Из западных коллективов музыка «Fleur» наиболее близка к «Dead Can Dance».