«Fleur» в Тюмени: танцы в стратосфере

Красивый вокал, тонкая лирика neoclassic и весьма необычная музыка – «Fleur» не обманули моих ожиданий, и даже тот факт, что из-за продолжительного саунд-чека время начала концерта было сдвинуто на час, никак не отразился на впечатлении. В первую очередь, группа выступала не в клубе «Берлога», а в зале «Иллюзион» – это совершенно другая атмосфера, более спокойная и умиротворяющая. То, что нужно, в общем – песни «Fleur» представляют собой медленные, неритмичные композиции, часто меланхоличные по настроению. К тому же, в аранжировке перкуссия и ритм-партия сведены к минимуму, на передний план выдвинут вокал и смычковые инструменты. Свой стиль музыканты определяют как cardiowave, что является неологизмом – прежде такой жанр не выделялся. Из западных коллективов музыка «Fleur» наиболее близка к «Dead Can Dance».
Где-то к середине концерта стало заметно отсутствие драйва, но пара-тройка динамичных композиций исправили положение. В целом, все прошло ровно, без особых технических проблем с аппаратом.
После концерта корреспонденту Nashgorod.ru удалось взять интервью у Ольги Пулатовой и Елены Войнаровской – ведь именно им группа обязана своим существованием.
Не мешает ли работа в сайд-проектах (М.Р.Ф., «Amurekimuri», и т.д.) непосредственно работе группы? Почему возникает интерес к созданию смежных проектов?
- Сначала были «Оля и Монстр», затем «Dust Heaven»… В общем, если возникают люди, которые предлагают нам сотрудничество, и нам интересно их предложение, то мы принимаем в этом участие. Конечно, порой хочется выйти за рамки группы «Flёur» и создать нечто новое.
Кстати, а как возникло такое название – «Мой Розовый Фашистик» (М.Р.Ф.)?
- Это шуточная история, и никакого отношения к фашизму она не имеет. Просто однажды я пришла к Оле в теплой розовой кофте, и она сказала «мой розовый пушистик», а мне послышалось «мой розовый фашистик» – было очень смешно. Стоит сказать, что «М.Р.Ф.» было одним из рабочих названий группы, до того момента, когда мы еще окончательно не определились с названием «Flёur».
Расскажите об опыте работы с французским лейблом Prikosnovenie – каким образом вышло так, что вы выпустили первый альбом во Франции?
- У нас есть друг группы, который очень активно переписывался с этим лейблом. Мы выслали им свой альбом, и они предложили нам издаться. На самом деле, это было даже переиздание. Лейбл не ставил нам никаких особых условий, так что нам понравилось с ними работать.
Черпаете ли вы идеи только в себе, или на ваше творчество способны повлиять прочитанные книги, просмотренные фильмы? Бывало ли так, что под впечатлением от фильма/книги возникала песня?
- Такое бывает, но главным толчком все равно является собственное переживание. Допустим, когда ты читаешь книгу, все равно находишь мысль, которая тебе близка. Можно сказать, что впечатление от книги способно побудить нас к написанию материала, но все равно эмоции будут исключительно собственные. Все, что нас окружает, влияет на нас, но в большей степени на окружающие влияем мы.
- Чем занимаетесь в свободное от репетиций и гастролей время? Остается ли место для иных занятий, кроме музыки?
- Да, остается небольшой промежуток времени – на сон и еду.
- То время, которое остается, мы уделяем близким нам людям. Однозначно можно сказать, что свободного от музыки времени остается крайне немного.
Вы высказываете в текстах то, что хотите сказать, или анализируете современную ситуацию, определяете актуальную для целевой аудитории тему и работаете в ее рамках?
- Мы сугубо интровертны, и все, что вы слышите в нашем творчестве – результат глубоко личных переживаний. Мы не зависим от общественного мнения – просто делаем то, что нам нравится. Так получается, что это находит отклик.
Когда вы понимаете, что концерт удался? По реакции зала или собственным ощущениям?
- Наверно, это скорее совокупность. Впрочем, бывает так, что на сцене звук не очень хороший, но зал на подъеме.
Что в первую очередь вы хотите донести до аудитории?
- Все происходит спонтанно. Мы не идеологи, мы не читаем лекций – мы просто пишем песни и исполняем их на сцене. Главная идея нашего творчества – в преодолении темных сил, которые есть в каждом человеке. В общем, концепция такова – свет побеждает зло.
Группа была образована в феврале 2000 года Ольгой Пулатовой (фортепиано, вокал, автор песен) и Еленой Войнаровской (гитара, вокал, автор песен). В марте к группе присоединилась флейтистка Юлия Земляная. Согласно автобиографической повести Ольги Пулатовой «Конвергенция», именно Юлией Земляной было придумано название «Flëur». Ольга пишет: «Мне сразу представилась потрескавшаяся деревянная шкатулка, в которой скрыта какая-то тайна, запах времени. Флёр – это тонкая прозрачная ткань, покров таинственности, лёгкий ветер и, если переводить с французского, цветок или лучшая часть.»
Первое выступление группы состоялось 17 марта в рамках программы «Атмосфера» в Одесском доме актёра. Далее в 2000 и 2001 годах к коллективу присоединились Екатерина Сербина (виолончель), Алексей Ткачевский (ударные), Виталий Дидык (контрабас), Алексей Довгалёв (клавишные).
Первый альбом был издан группой в 2002 году на французском лейбле Prikosnovenie и назывался «Soft Touch» (на английский язык было переведено только название диска, тексты всех песен на альбоме написаны на русском языке). Месяцем позже вышло украинское издание альбома, называвшееся уже так, как было задумано авторами, то есть «Прикосновение».
В настоящий момент издано 5 официальных альбомов «Flёur». Композиции на всех официальных альбомах, кроме «Всё вышло из-под контроля», расположены в соответствии с чётким принципом: чётные композиции пишет и исполняет пианистка Ольга Пулатова, нечётные — гитаристка Елена Войнаровская.