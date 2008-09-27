Каждый тюменец должен знать, где достать экологически чистое жилье

26 сентября, в селе Успенка открылся новый деревообрабатывающий комбинат Торгово-производственной компании «Квадрат». После поздравительных речей и разрезания торжественной ленточки гостей ждал сюрприз: первый распил брусовой балки в исполнении директора компании.
Новый комбинат рассчитан на выпуск клееного профилированного бруса хвойных пород дерева, что позволит в рекордно короткие сроки создавать комплекты домов, бань, беседок и др.
Данный проект получил одобрение в администрации города Тюмени. В рамках программы развития малого предпринимательства был реализован в кратчайшие сроки.
Собственное производство – это не только гарантия качества, но и гибкость в ценовой политике и принятии качественного конечного решения. «Цена квадратного метра бруса от 12 тысяч рублей и максимально может составлять 20 тысяч рублей» – заверил Директор ТПК «Квадрат» Максим Тонофа.
Максим Валерьевич пояснил, что уникальность завода в том, что сам завод спроектирован фирмой из Нижнего Тагила индивидуально для ТПК «Квадрат», а новейшее оборудование позволит выпустить 600 кубов готового изделия, такое количество требуется для изготовления в среднем пяти домов.
Тюменским журналистам удалось прогуляться по работающему цеху деревообрабатывающего завода и лично проследить за тем, как появляется качественный клеевой профилированный брус. Производство клеевого бруса – дело нелегкое, как может показаться на первый взгляд. Брус производится из склеенных досок, в которых отсутствуют дефекты дерева (сучки). Затем материал сушится, стругается для обеспечения идеальной геометрии заготовок. Далее заготовки доводятся до необходимой длины, проходят различные обработки и склеивается на прессе под давлением.
Таким образом, клееный брус — готовый высококачественный строительный материал, изготовленный профессионально в заводских условиях. Такой брус очень прочен и по максимуму сохраняет форму и размер, поэтому установку окон и внутренние работы можно начинать сразу после установки сруба.
Сырье, используемое заводом привозится из Свердловской области. Структура этой древесины идеально подходит для климата Тюменской области.
Новый деревообрабатывающий комбинат теперь стал гордостью Успенки. Глава администрации села Сергей Чистяков поблагодарил компанию «Квадрат» отметив, что более пятидесяти жителям села завод дал рабочие места.
Компания «Квадрат» позволяет заказчику самому определить объем работ – это огромный ряд услуг от разработки проекта до изготовления сруба , строительства фундамента до поставки и сборки комплекта. Каждый может экономить.
Жители Тюменской области теперь имеют возможность приобрести качественное, экологически чистое загородное жилье по демократичным ценам.