Каждый тюменец должен знать, где достать экологически чистое жилье

Тюменским журналистам удалось прогуляться по работающему цеху деревообрабатывающего завода и лично проследить за тем, как появляется качественный клеевой профилированный брус. Производство клеевого бруса – дело нелегкое, как может показаться на первый взгляд. Брус производится из склеенных досок, в которых отсутствуют дефекты дерева (сучки). Затем материал сушится, стругается для обеспечения идеальной геометрии заготовок. Далее заготовки доводятся до необходимой длины, проходят различные обработки и склеивается на прессе под давлением.