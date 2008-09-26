Врачи спасли тюменца от клинической смерти

Всего же с начала недели врачи скорой помощи спасли жизнь 126-ти тюменцам, находящимся в угрожающем для жизни состоянии, 69-ти – с острым коронарным синдромом, 46-ти – с нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 153 пациента. Из них производственные – 5, автодорожные и железнодорожные – 21, в результате нападений хулиганов - 35. Врачи зафиксировали на этой неделе 12 летальных исходов.