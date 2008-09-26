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Врачи спасли тюменца от клинической смерти

26 сентября 2008, 15:31
Об этом корреспонденту рассказала пресс-секретарь тюменской скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.
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Тюмень

Врачи спасли тюменца от клинической смерти. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказала пресс-секретарь тюменской скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина. Реанимация сложного пациента проведена успешно.

Всего же с начала недели врачи скорой помощи спасли жизнь 126-ти тюменцам, находящимся в угрожающем для жизни состоянии, 69-ти – с острым коронарным синдромом, 46-ти – с нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 153 пациента. Из них производственные – 5, автодорожные и железнодорожные – 21, в результате нападений хулиганов - 35. Врачи зафиксировали на этой неделе 12 летальных исходов.

Всего же на пульт скорой помощи поступило 1695 вызовов, 811 пациентов помещено в стационары.

#Новости#Больницы#Тюмень#Медицина#Таня#Общество
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