Врачи спасли тюменца от клинической смерти. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказала пресс-секретарь тюменской скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина. Реанимация сложного пациента проведена успешно.
Всего же с начала недели врачи скорой помощи спасли жизнь 126-ти тюменцам, находящимся в угрожающем для жизни состоянии, 69-ти – с острым коронарным синдромом, 46-ти – с нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 153 пациента. Из них производственные – 5, автодорожные и железнодорожные – 21, в результате нападений хулиганов - 35. Врачи зафиксировали на этой неделе 12 летальных исходов.
Всего же на пульт скорой помощи поступило 1695 вызовов, 811 пациентов помещено в стационары.