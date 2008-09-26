VeiwSonic предлагает оптимальный монитор для тюменских школьников

Правильно организовать процесс самостоятельного обучения дома, так же важно как обучение в школе. С помощью компьютера очень удобно постигать как гуманитарные, так и фундаментальные науки. Современные обучающие программы, будут понятны как новичкам, так и тем, кто хорошо разбирается в компьютерах.
Визуализация, является основным способом восприятия информации. В настоящее время ЖК-мониторы являются бурно развивающимся технологическим направлением. К их преимуществам можно отнести: малый размер и вес. У ЖК-мониторов, нет видимого мерцания, дефектов сведения, помех от магнитных полей, идеальны фокусировка, геометрия изображения и фиксированное разрешение, низкое энергопотребление.
Компания «Арсенал +» заботится о школьниках, поэтому предлагает мониторы нового поколения — ViewSonic VA2016w и VA2026w. Чёткое изображение, качественные материалы и оптимальное соотношение цена-качество, делают эти модели практически незаменимыми при выборе монитора.
Купив монитор ViewSonic, вы получаете эргономичную и стильную мышь с клавиатурой в подарок. Подобрать монитор можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
ул. Хохрякова 47;
ул. Ленина 15.
Более подробную информацию вы можете узнать:
- в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70
Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.