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VeiwSonic предлагает оптимальный монитор для тюменских школьников

26 сентября 2008, 11:29
Технологические товары являются залогом успеха в любом деле, тем более, если это изучение школьных предметов. Школа — важный период в жизни любого человека.
Сюжет
Тюмень

Правильно организовать процесс самостоятельного обучения дома, так же важно как обучение в школе. С помощью компьютера очень удобно постигать как гуманитарные, так и фундаментальные науки. Современные обучающие программы, будут понятны как новичкам, так и тем, кто хорошо разбирается в компьютерах.

Визуализация, является основным способом восприятия информации. В настоящее время ЖК-мониторы являются бурно развивающимся технологическим направлением. К их преимуществам можно отнести: малый размер и вес. У ЖК-мониторов, нет видимого мерцания, дефектов сведения, помех от магнитных полей, идеальны фокусировка, геометрия изображения и фиксированное разрешение, низкое энергопотребление.

Компания «Арсенал +» заботится о школьниках, поэтому предлагает мониторы нового поколения — ViewSonic VA2016w и VA2026w. Чёткое изображение, качественные материалы и оптимальное соотношение цена-качество, делают эти модели практически незаменимыми при выборе монитора.

Купив монитор ViewSonic, вы получаете эргономичную и стильную мышь с клавиатурой в подарок. Подобрать монитор можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

ул. Хохрякова 47;

ул. Ленина 15.

Более подробную информацию вы можете узнать:

- в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

0 на сайте: http://arsplus.ru/

Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.

#Новости#Компьютеры#Покупка-продажа#Тюмень#Таня#Общество
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