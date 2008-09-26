В Тюменской области стартовал конкурс промышленных предприятий

Основные задачи состязания это продвижение продукции и услуг предприятий нашего региона, и повышение качества товаров местных производителей.
На участие в конкурсе предприятия должны предоставить следующие документы и информацию: заявка на участие, кадровый состав, бухгалтерский баланс, справка об отсутствие задолженности, а также отчёт о прибылях и убытках.
Имена победителей назовут в конце ноября этого года. Отметим, что в прошлом году в состязании приняли участие более 30-ти предприятий области. Пока заявки на участие подали лишь семь организаций.