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В Тюменской области стартовал конкурс промышленных предприятий

26 сентября 2008, 13:46
В Тюменской области стартовал второй конкурс промышленных предприятий. К участию приглашаются малые, средние и крупные организации, работающие на рынке товаров и услуг не менее трёх лет.

Основные задачи состязания это продвижение продукции и услуг предприятий нашего региона, и повышение качества товаров местных производителей.

На участие в конкурсе предприятия должны предоставить следующие документы и информацию: заявка на участие, кадровый состав, бухгалтерский баланс, справка об отсутствие задолженности, а также отчёт о прибылях и убытках.

Имена победителей назовут в конце ноября этого года. Отметим, что в прошлом году в состязании приняли участие более 30-ти предприятий области. Пока заявки на участие подали лишь семь организаций.

#Новости#Тюменская область#Конкурсы#Предприятия#Ксения#Экономика
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