В Тюмени проходит выставка, посвященная журналу «Лукич»»

Выставка была организована с целью привлечения своей потенциальной аудитории к вопросу о востребованности краеведческих изданий в Сибири и в знак уважения авторам, работникам, в том числе и главному редактору «жемчужины сибирского краеведения» Ю.Л. Мандрике. В настоящее время журнал закрыт из-за отсутствия финансирования.