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В Тюмени проходит выставка, посвященная журналу «Лукич»»

26 сентября 2008, 14:11
30 октября в Центральной городской библиотеке закончится выставка «Жемчужина сибирского краеведения: журнал «Лукич»» и его авторы».
Сюжет
Тюмень

Выставка открылась в середине сентября. Она посвящена 10-летию выхода первого номера краеведческого журнала «Лукич».

Как признались заведующие отделом краеведения МУК ЦГБС Н.В.Абраменко и Н.В.Деревнина, выставка не пользуется популярностью у тюменцев. Представленные на ней материалы скорее предназначены для студентов, преподавателей, краеведов и горожан, интересующихся историей и культурой Тюменского края.

На небольшой полке красуются произведения таких небезызвестных тюменских авторов, как А.К.Омельчук, С.Г.Филь, Р.С. Гольдберг, Н.А.Рогачева, С.Л.Белов и других не менее талантливых мастеров слова.

Журнал «Лукич» просуществовал пять лет (с 1998 по 2003 год). На выставке представлены отдельные номера журнала-юбиляра, новый журнал «Лукичок», публикации авторов, а также красочные объемные приложения – «Остяцкая молитва» Серафима Патканова, «О церковных древностях Сибири» А.Сулецкого.

К 10-летию выхода первого номера журнала был выпущен специальный указатель содержания издания.

Выставка была организована с целью привлечения своей потенциальной аудитории к вопросу о востребованности краеведческих изданий в Сибири и в знак уважения авторам, работникам, в том числе и главному редактору «жемчужины сибирского краеведения» Ю.Л. Мандрике. В настоящее время журнал закрыт из-за отсутствия финансирования.

#Новости#История#СМИ#Тюмень#Таня#Культура
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