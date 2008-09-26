В автопарке тюменского ГАИ – «штатное» пополнение

Для успешной работы ГИБДД предстоит еще сделать немало. «Несмотря на то, что на уровне РФ мы выглядим неплохо, но говорить о том, что сегодня наша милиция оснащена в соответствии с нормативами, еще рано. Наша программа имеет долгосрочный характер, мы будем в дальнейшем продолжать все эти мероприятия. Еще года три-четыре нам предстоит серьезно потрудиться, причем, не снижая темпов, а, напротив, наращивая их», - прокомментировал ситуацию Владимир Якушев.