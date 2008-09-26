В автопарке тюменского ГАИ – «штатное» пополнение

Именно там губернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил сотрудникам ключи от новых автомобилей «Форд». Мероприятие проводилось в рамках «Комплексной программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области», а также, в соответствии с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах».
Владимир Якушев лично проверил благонадежность оборудования. Начальник ГУВД по Тюменской области Павел Недоростов и члены одного из экипажей продемонстрировали губернатору работу новых автомобилей. В стандартный комплект оснащения патрульного «Форда» входят радиостанция, GPS-навигация, радар, и, конечно, видеокамера, которая позволит сотрудникам автоинспекции предъявить доказательства в случае нарушения правил дорожного движения. Как отметил Владимир Якушев, на каждое нарушение нарушители находят свое противоядие, и вопросы доказательства сегодня одно из самых главных и тонких направлений деятельности ГИБДД.
Автомобили имеют как раз ту комплектацию, которая сегодня необходима, цена соответствует качеству в полном объеме. Скоростные характеристики позволяют при возникновении форс-мажорных обстоятельств догнать и обезвредить нарушителей на любой иномарке.
Губернатор выразил надежду на то, что новое оборудование прослужит долго и значительно облегчит работу сотрудников ППС. Ведь для того, чтобы навести порядок, работники милиции должны иметь современное оборудование.
Для успешной работы ГИБДД предстоит еще сделать немало. «Несмотря на то, что на уровне РФ мы выглядим неплохо, но говорить о том, что сегодня наша милиция оснащена в соответствии с нормативами, еще рано. Наша программа имеет долгосрочный характер, мы будем в дальнейшем продолжать все эти мероприятия. Еще года три-четыре нам предстоит серьезно потрудиться, причем, не снижая темпов, а, напротив, наращивая их», - прокомментировал ситуацию Владимир Якушев.