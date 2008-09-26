Тюмень готовится к празднованию юбилея Владислава Крапивина. Напомним, что 14 октября писателю исполнится 70 лет.
12 октября в ДК строитель пройдет премьерный показ нового детского художественного фильма «Трое с площади Карронад». Юных тюменцев ждут две серии киноверсии любимого произведения, а также встреча с Владиславом Крапивиным. Начало показа - около 17.00. Вход бесплатный, по абонементу
13 октября тюменцы смогут поговорить с номинантами Международной литературной премии Владислава Крапивина. Кроме того, в ДК «Строитель» покажут 3 и 4 серии фильма «Трое с площади Карронад». В рамках показа школьников ждет встреча с режиссером В.Г. Волковым и исполнителями главных ролей.
День рождения писателя начнется с научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития детской литературы и внешкольной педагогики». Крапивинские чтения начнутся в 10.00 в Белом зале ТюмГУ.
Также 14 октября пройдет пресс-конференция, посвященная 70-летию писателя, проведению церемонии вручения премии и выходу юбилейного коллекционного издания "Белые башни Родины"
Апогеем праздничного дня станет официальная церемония вручения Международной литературной премии Владислава Крапивина в Тюменской областной филармонии. Начало в 16.00. Вход бесплатный, по пригласительным билетам