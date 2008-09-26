Тюмень готовится к празднованию юбилея Владислава Крапивина

13 октября тюменцы смогут поговорить с номинантами Международной литературной премии Владислава Крапивина. Кроме того, в ДК «Строитель» покажут 3 и 4 серии фильма «Трое с площади Карронад». В рамках показа школьников ждет встреча с режиссером В.Г. Волковым и исполнителями главных ролей.