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Тюмень готовится к празднованию юбилея Владислава Крапивина

26 сентября 2008, 10:40
Напомним, что 14 октября писателю исполнится 70 лет.
Сюжет
Тюмень

Тюмень готовится к празднованию юбилея Владислава Крапивина. Напомним, что 14 октября писателю исполнится 70 лет.

12 октября в ДК строитель пройдет премьерный показ нового детского художественного фильма «Трое с площади Карронад». Юных тюменцев ждут две серии киноверсии любимого произведения, а также встреча с Владиславом Крапивиным. Начало показа - около 17.00. Вход бесплатный, по абонементу

13 октября тюменцы смогут поговорить с номинантами Международной литературной премии Владислава Крапивина. Кроме того, в ДК «Строитель» покажут 3 и 4 серии фильма «Трое с площади Карронад». В рамках показа школьников ждет встреча с режиссером В.Г. Волковым и исполнителями главных ролей.

День рождения писателя начнется с научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития детской литературы и внешкольной педагогики». Крапивинские чтения начнутся в 10.00 в Белом зале ТюмГУ.

Также 14 октября пройдет пресс-конференция, посвященная 70-летию писателя, проведению церемонии вручения премии и выходу юбилейного коллекционного издания "Белые башни Родины"

Апогеем праздничного дня станет официальная церемония вручения Международной литературной премии Владислава Крапивина в Тюменской областной филармонии. Начало в 16.00. Вход бесплатный, по пригласительным билетам

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