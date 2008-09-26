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Сегодня корни из земли выдергивают

26 сентября 2008, 11:56
По народному календарю 26 сентября - Корнилов день.

Сегодня день памяти священномученика Корнилия-сотника. Корнилий был язычником, но вместе с родственниками он вскоре крестился и перешел в веру Христа. Он был первым язычником, принявшим крещение. Его заставляли принести жертвы идолам. Но в языческом храме по молитве Корнилия идолы были разрушены. Так и не смогли вернуть его в языческую веру. Скончался Корнилий в глубокой старости.

Считается, что с этого дня прекращается рост корней растений. «Корень в земле не растет, а зябнет». «Корнилий - корневище вон», «Корнилий святой - из земли корневище долой» - говорили в народе. В это время выдергивают все корневые овощи.

Осень окончательно вступает в свои права, а грачи заканчивают формировать стаи и скоро улетят в теплые края.

В Корнилов день обязательно бывает дождь, который целебно сказывается на земле.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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