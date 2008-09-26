Сегодня корни из земли выдергивают

Сегодня день памяти священномученика Корнилия-сотника. Корнилий был язычником, но вместе с родственниками он вскоре крестился и перешел в веру Христа. Он был первым язычником, принявшим крещение. Его заставляли принести жертвы идолам. Но в языческом храме по молитве Корнилия идолы были разрушены. Так и не смогли вернуть его в языческую веру. Скончался Корнилий в глубокой старости.