Сегодня корни из земли выдергивают

Сегодня день памяти священномученика Корнилия-сотника. Корнилий был язычником, но вместе с родственниками он вскоре крестился и перешел в веру Христа. Он был первым язычником, принявшим крещение. Его заставляли принести жертвы идолам. Но в языческом храме по молитве Корнилия идолы были разрушены. Так и не смогли вернуть его в языческую веру. Скончался Корнилий в глубокой старости.
Считается, что с этого дня прекращается рост корней растений. «Корень в земле не растет, а зябнет». «Корнилий - корневище вон», «Корнилий святой - из земли корневище долой» - говорили в народе. В это время выдергивают все корневые овощи.
Осень окончательно вступает в свои права, а грачи заканчивают формировать стаи и скоро улетят в теплые края.
В Корнилов день обязательно бывает дождь, который целебно сказывается на земле.