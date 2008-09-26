Права семей погибших военнослужащих обсудили в Тюмени

Были открыты проблемы этого вопроса. Руководитель Дома офицеров Геннадий Васильевич Пономарев заметил, что до сих пор находятся необъяснимые препятствия на пути воздвижения памятника чернобыльцам, создания книги памяти афганцам, многие семьи несколько лет стоят в очереди на получение машин или земель. Кроме того, по его словам, представители власти уделяют внимание патриотическому воспитанию в недостаточной степени. В частности, он посетовал на то, что руководство «Единой России» не присутствует на профессиональных праздниках ВМФ и ВДВ.