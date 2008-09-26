Права семей погибших военнослужащих обсудили в Тюмени

Заседание открыл Сергей Сметанюк, депутат Государственной Думы ФС РФ. «Данная проблема служит серьезным индикатором всего состояния военно-патриотической работы», - обозначил он актуальность темы. На заседании прозвучали основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших.
Были рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы социальной поддержки семей погибших военнослужащих в Тюменской области, роль общественных организаций в организации работы в данной сфере, а также результаты и перспективы этой работы.
Были открыты проблемы этого вопроса. Руководитель Дома офицеров Геннадий Васильевич Пономарев заметил, что до сих пор находятся необъяснимые препятствия на пути воздвижения памятника чернобыльцам, создания книги памяти афганцам, многие семьи несколько лет стоят в очереди на получение машин или земель. Кроме того, по его словам, представители власти уделяют внимание патриотическому воспитанию в недостаточной степени. В частности, он посетовал на то, что руководство «Единой России» не присутствует на профессиональных праздниках ВМФ и ВДВ.
Однако нашлись и радостные новости. Самой значительной из них стало решение губернатора Тюменской области об увеличении размера выплат семьям погибших военнослужащих в 10 раз. Таким образом, выплата на одну семью составит 5 тысяч рублей.