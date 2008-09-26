Пожилую тюменку едва не выселили на улицу

11 августа того же года новоявленный владелец продал двухкомнатную квартиру своей родственнице за 500 тысяч рублей. При этом договор купли-продажи уже не предусматривал право ветерана на пользование этой квартирой. Это значило, что 92-летнюю жительницу Тюмени могли в любое время выселить на улицу.