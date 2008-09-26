Пожилую тюменку едва не выселили на улицу

По условиям договора дарения за пожилой женщиной сохранялось право проживания в жилом помещении.
11 августа того же года новоявленный владелец продал двухкомнатную квартиру своей родственнице за 500 тысяч рублей. При этом договор купли-продажи уже не предусматривал право ветерана на пользование этой квартирой. Это значило, что 92-летнюю жительницу Тюмени могли в любое время выселить на улицу.
Также было выяснено, что пожилая женщина в силу имеющегося у нее заболевания находилась в состоянии, не позволяющем ей понимать значение своих действий и руководить ими, сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре округа.
В этой связи прокуратура Ленинского округа Тюмени, в которую обратились родственники пострадавшей, оспорила указанные выше сделки в суде. Накануне судом они признаны незаконными.
Благодаря мерам, принятым прокуратурой, за ветераном войны и труда сохранено жилье. В настоящее время пожилой тюменке из числа родственников назначен опекун, который от ее имени вправе совершать сделки с имуществом.