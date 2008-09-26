Покупая долю, о застройщике нужно знать все

СМИ в соответствии с законом о рекламе несут полную ответственность за опубликованную рекламу, потому обязаны требовать от рекламодателя всю необходимую информацию о наличии разрешения на строительство, способе привлечения денежных средств, объекте строительства, чтобы таким образом обезопасить себя и потребителей. Рекламодатель же в свою очередь обязан предоставить полную информацию, то есть, в первую очередь проектную декларацию – документ – своеобразный гарант сохранности средств дольщиков, который охватывает все показатели объекта, то есть самого застройщика и все организации-участники строительства жилого дома.