Покупая долю, о застройщике нужно знать все

В ходе шестого заседания пресс - клуба «КВ – диалоги о недвижимости» выяснилось, что строительные компании Тюмени зачастую дают заведомо неточную информацию в рекламе квартир.
По 52 строящимся домам областного центра застройщики подают сведения, что денежные средства с участников долевого строительства не привлекаются, но в ходе деятельности антимонопольного комитета по 15 домам были выявлены организации, которые привлекают денежные средства, нарушая закон. Таким образом, 4 постановления о наложении минимальных штрафов в 40 тысяч рублей вынесено УФАС нескольким средствам массовой информации, опубликовавшим рекламу строящихся квартир с нарушениями. Об этом заявил начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по ТО Дмитрий Шалабодов.
СМИ в соответствии с законом о рекламе несут полную ответственность за опубликованную рекламу, потому обязаны требовать от рекламодателя всю необходимую информацию о наличии разрешения на строительство, способе привлечения денежных средств, объекте строительства, чтобы таким образом обезопасить себя и потребителей. Рекламодатель же в свою очередь обязан предоставить полную информацию, то есть, в первую очередь проектную декларацию – документ – своеобразный гарант сохранности средств дольщиков, который охватывает все показатели объекта, то есть самого застройщика и все организации-участники строительства жилого дома.
В ходе обсуждения было сказано, что такие дополнения увеличивают рекламный ролик на телевидении и радио и занимают оплачиваемую застройщиками площадь в печатных изданиях, на что блюстители закона ответили, что такие действия оберегают потенциальных клиентов от недобросовестных сделок. Целью такой работы является предоставление покупателю достоверной информации.
Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Поткина отмечает, что указание в рекламе на место и способ получения проектной декларации – необходимое требование в законе. Это связано с тем, чтобы осветить как можно больше информации о застройщике.
Такие требования к строительным компаниям направлены на установление прозрачности всех отношений, деятельности застройщиков строящихся объектов недвижимости.
Для размещения рекламы, связанной с привлечением денежных средств в долевом строительстве нужно иметь:
- выданное в установленном порядке разрешение
- опубликованную в СМИ проектную декларацию
- государственную регистрацию права собственности или права аренды на земельный участок, причем разрешение на строительство на данном земельном участке жилого объекта
- отсутствие приостановления деятельности застройщика по привлечению денежных средств
На круглом столе также было отмечено, что реклама может быть размещена только от того лица, которое имеет право собственности либо право аренды земельного участка и которое получило разрешение на строительство. «Агентства недвижимости могут рекламировать объект застройки, если у них есть агентское соглашение с застройщиком. От этого требования к рекламированию объекта не меняются» - отмечает Ирина Владимировна.
Далеко не секрет, что недобросовестные застройщики существуют, поэтому представители Федеральной антимонопольной службы и Госстройнадзора продолжают начатую работу, проводя плановые и внеплановые проверки организаций, осуществляющих строительство многоквартирных домов.
Евгения Ноговицина