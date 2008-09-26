Красота в движении – две стороны медали

Через танец человек познает окружающий мир, учится взаимодействовать с ним. А еще танцы - прекрасное лекарство, помогающее избавиться от многих заболеваний, приобрести красивое тело и укрепить здоровье. Но так ли это на самом деле?
Существует мнение, что танцы совершенно безвредны для здоровья. Более того, занятия танцами помогают развивать дыхательную систему (не каждый сможет летать по паркету с бешеной скоростью, выполнять немыслимые па и одновременно поражать зрителя своей легкостью и неотразимой улыбкой), формируют у человека понятие о прекрасном, развивают координацию движений и уверенность в себе.
Танцевальные концерты и соревнования блещут ослепительными нарядами девушек, элегантностью их партнеров. Подтянутое тело, безупречные макияж и костюм, пластичность движений, а также сила, красота и здоровья – все это в нашем воображении неразрывно связано с человеком, занимающимся танцами. И действительно, редко можно встретить танцора с явными физическими изъянами: регулярные тренировки, работа над телом и телодвижениями делают свое. При этом совсем не нужно отягощать себя дополнительными физическими нагрузками и жесткими диетами.
Любого танцора отличает безукоризненная осанка, умение преподнести себя и особое отношение к красоте своего духа и тела. Танец развивает энергичность и силу у юношей, женственность, пластичность и стройную фигуру – у девушек. Стремление к красоте в танцах не ограничивается лишь отличной физической формой. Важную роль играют идеально подобранная прическа, модный костюм, подчеркивающий достоинства танцора, безупречный макияж у партнерш.
Наблюдать за подопечными Терпсихоры – одно удовольствие. Но очень часто, ослепленные этой красотой родители отдают своих чад в танцевальные кружки и клубы, не задумываясь о противопоказаниях для здоровья и возможных последствиях. О возможных нарушениях здоровья при занятии танцевальным спортом поведал Ефим Ливерко, врач-мануальный терапевт и невролог:
«Основная проблема всех танцоров – искривление позвоночника (сколиоз). Причина кроется в повышенной нагрузке на мышцы спины и сам позвоночник, а так же в фиксированных позах – неровные с точки зрения симметрии позиции, особенно это касается девочек. Еще очень часто встречаются нарушения голеностопных и коленных суставов – давление на них достаточно сильное. Практически постоянно нарушается связочный аппарат шеи вследствие ритмических рывковых нагрузок. Отсюда и частые головные боли, возможно, даже нарушение зрения».
Крайне неприятная вещь, неизменно сопровождающая спорт, - это травмы на соревнованиях и тренировках. «Серьезные травмы танцоры получают не часто», - говорит Ольга Зотина, массажист высокого уровня, работающая с танцорами непосредственно на соревнованиях. «Но все же они бывают. Чаще всего это растяжения мышц, разрывы менисков, травмы коленных суставов, вывихи. Если танцор получил травму в течение соревнований, то необходимо использовать специальные согревающие мази, массаж и эластичный бинт».
Как выяснилось, красота, которую достигает танцор, не без изъянов. При развитии сколиоза (в большей степени это заметно у девочек) поднимается одно бедро, начинает расти горб – нарушается симметрия в основных точках тела. Главное заблуждение многих тренеров и родителей в том, что наиболее расположены к занятиям танцами дети с повышенной гибкостью. Но ведь именно они больше всего подвержены риску повреждения подвижных, и от этого незащищенных, суставов. Подобные нарушения начинают появляться сразу с началом танцевальных занятий, однако всех этих проблем можно избежать.
Ефим Ливерко посоветовал: «Очень многое зависит от тренера. При правильно выбранной программе тренировок можно избежать моментальных возникновений проблем со здоровьем. Главное – постепенная и равномерная нагрузка на организм начинающего танцора. Заниматься танцами можно, это совершенно не преступно (гораздо лучше, чем бездельно слоняться по дворам и пить пиво)». Также для профилактики «профессиональных» заболеваний танцоров необходимо помнить об обязательной лечебной физкультуре, регулярных консультациях ортопеда, плавании и массаже.
Поэтому, занимаясь танцами и стремясь к необыкновенной красоте тела, не стоит забывать и об обратной стороне медали.