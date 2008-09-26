Красота в движении – две стороны медали

Как выяснилось, красота, которую достигает танцор, не без изъянов. При развитии сколиоза (в большей степени это заметно у девочек) поднимается одно бедро, начинает расти горб – нарушается симметрия в основных точках тела. Главное заблуждение многих тренеров и родителей в том, что наиболее расположены к занятиям танцами дети с повышенной гибкостью. Но ведь именно они больше всего подвержены риску повреждения подвижных, и от этого незащищенных, суставов. Подобные нарушения начинают появляться сразу с началом танцевальных занятий, однако всех этих проблем можно избежать.