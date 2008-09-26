Где достать экологически чистое жилье должен знать каждый тюменец

Собственное производство – это не только гарантия качества, но и гибкость в ценовой политике и принятии качественного конечного решения. «Цена квадратного метра бруса от 12 тысяч рублей и максимально может составлять 20 тысяч рублей» – заверил Директор ТПК «Квадрат» Максим Тонофа.