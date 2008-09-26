Где достать экологически чистое жилье должен знать каждый тюменец

Новый комбинат рассчитан на выпуск клееного профилированного бруса хвойных пород дерева, что позволит в рекордно короткие сроки создавать комплекты домов, бань, беседок и др.
Данный проект получил одобрение в администрации города Тюмени. В рамках программы развития малого предпринимательства был реализован в кратчайшие сроки.
Собственное производство – это не только гарантия качества, но и гибкость в ценовой политике и принятии качественного конечного решения. «Цена квадратного метра бруса от 12 тысяч рублей и максимально может составлять 20 тысяч рублей» – заверил Директор ТПК «Квадрат» Максим Тонофа.
Максим Валерьевич пояснил, что уникальность завода в том, что сам завод спроектирован фирмой из Нижнего Тагила индивидуально для ТПК «Квадрат», а новейшее оборудование позволит выпустить 600 кубов готового изделия, такое количество требуется для изготовления в среднем пяти домов.