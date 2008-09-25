Ночная параллельная Гонка «разбудит» Метелево 26 сентября

26 сентября на автодроме РОСТО (район Воронинские горки) состоится Ночная Параллельная Гонка. Организаторами гонки выступили Тюменский Центр Высшего Водительского Мастерства и АНО «Smart Drive Club».
Программа соревнований:
18:30 - 19:15 Регистрация участников.
19:20 - 19:50 Ознакомление с трассой.
20:00 - 20:15 Открытие мероприятия. Торжественное построение.
20:30 - 22:30 Официальные заезды.
22:30 - 22:50 Подведение итогов.
22:50 - 23:00 Награждение.
Заявочный взнос для участника: 300 руб. Вход для зрителей: 50 руб.
Соревнования состоятся при любой погоде!!!