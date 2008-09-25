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Ночная параллельная Гонка «разбудит» Метелево 26 сентября

25 сентября 2008, 12:22
26 сентября на автодроме РОСТО (район Воронинские горки) состоится Ночная Параллельная Гонка. Организаторами гонки выступили Тюменский Центр Высшего Водительского Мастерства и АНО «Smart Drive Club».
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Тюмень

26 сентября на автодроме РОСТО (район Воронинские горки) состоится Ночная Параллельная Гонка. Организаторами гонки выступили Тюменский Центр Высшего Водительского Мастерства и АНО «Smart Drive Club».

Программа соревнований:

18:30 - 19:15 Регистрация участников.

19:20 - 19:50 Ознакомление с трассой.

20:00 - 20:15 Открытие мероприятия. Торжественное построение.

20:30 - 22:30 Официальные заезды.

22:30 - 22:50 Подведение итогов.

22:50 - 23:00 Награждение.

Заявочный взнос для участника: 300 руб. Вход для зрителей: 50 руб.

Соревнования состоятся при любой погоде!!!

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#Новости#Автовладельцы#Экстрим#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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