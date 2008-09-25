Человек-легенда встретился с тюменцами

Долгожданное событие свершилось – в Тюмень прибыл Федор Конюхов. Всемирно известный путешественник посетил наш город в рамках экспедиции «По следам Великого Шелкового пути», одним из соучастников которой выступает тюменская компания ООО ПКФ «АтлантАвто».
Напомним, что дата прибытия Федора Конюхова несколько раз переносилась, поскольку путешественник был занят организационными вопросами предстоящей экспедиции. В настоящее время уже закуплено 25 верблюдов и 15 лошадей, на которых будет проходить экспедиция. Автомобиль «УАЗ - Патриот», переданный путешественнику тюменской компанией, пригодится, скорее всего, в качестве челнока, который будет привозить журналистов, писателей, ученых на места встречи с экспедицией. На этот раз Конюхов предпочел многолюдное общество одиночеству.
Пожалуй, вопрос о целях путешествий будет преследовать Федора Филипповича всю жизнь. Как пояснил великий путешественник, цели меняются со временем. Если сначала это было просто любопытство, то теперь все чаще хочется доказать миру, что русские люди тоже чего-то стоят. Это же патриотическое чувство помогает Конюхову преодолевать препятствия: «Когда сошли с дистанции француз и австралиец, я подумал, напишут, что и русский не смог».
«Иногда мне кажется, что я прожил триста лет», - делится впечатлениями о своей жизни Федор Конюхов. Действительно, за плечами у путешественника более 40 экспедиций, его имя давно стало всемирной легендой. Человек-легенда таковым себя, впрочем, не считает:
- Когда говорят Федор Конюхов, это не про меня. Вот когда меня жена «Федя» называет, это я, или «Конюхов, Федор Филиппович» - это тоже про меня.
Тюмень оставила о себе благоприятное впечатление. «Мне нравится ваша архитектура, хорошо, что дома построены со вкусом, без вычурности, - прокомментировал Конюхов, - Мне все говорят, что я путешественник, а я ведь художник». Возможно, следующая встреча тюменцев со знаменитостью состоится уже на выставке его картин, такое желание выразил сам Федор Конюхов.