Человек-легенда встретился с тюменцами

Пожалуй, вопрос о целях путешествий будет преследовать Федора Филипповича всю жизнь. Как пояснил великий путешественник, цели меняются со временем. Если сначала это было просто любопытство, то теперь все чаще хочется доказать миру, что русские люди тоже чего-то стоят. Это же патриотическое чувство помогает Конюхову преодолевать препятствия: «Когда сошли с дистанции француз и австралиец, я подумал, напишут, что и русский не смог».