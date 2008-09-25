27 сентября - первый слёт Тюменских Кладоискателей

Призовой фонд первого слета кладоискателей составил 50 тыс. рублей. Среди призов ДВА МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА, лопаты Fiskars, наушники для металлодетекторов, сумки для приборов, сумки для находок. Кроме того, на слете можете бесплатно получить свежий сентябрьский номер газеты “Кладоискатель и золотодобытчик”. Желающие могут прихватить с собой палатки, походное снаряжение и продолжить “Слёт Кладоискателей” еще на сутки в неофициальном режиме.