27 сентября - первый слёт Тюменских Кладоискателей

27 сентября в урочище Высокое, что в двух километрах от села Кулига Тюменского района, в 10-00 начнет работу Первый Слёт Кладоискателей Тюмени.
См. карту проезда ниже. У поворота с дороги будет зеленый знак на берёзе.
Координаты места. N 57*13`715, E 065*04`555
В программе:
10-12 час. - Сбор и регистрация участников, общение, обмен информацией, демонстрация и настройка приборов.
12-13 час. - Соревнование по приборному поиску.
13-14 час. - Подведение итогов, вручение призов. Кофе-брейк с бутербродами.
14-16 час. - Получение “древней” легенды о нахождении клада, поиск клада, нахождение клада, дележ клада.
С 16.00 - отдых, общение.
Призовой фонд первого слета кладоискателей составил 50 тыс. рублей. Среди призов ДВА МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА, лопаты Fiskars, наушники для металлодетекторов, сумки для приборов, сумки для находок. Кроме того, на слете можете бесплатно получить свежий сентябрьский номер газеты “Кладоискатель и золотодобытчик”. Желающие могут прихватить с собой палатки, походное снаряжение и продолжить “Слёт Кладоискателей” еще на сутки в неофициальном режиме.
На слёте будет присутствовать эксперт по “копаной старине”. Все Искатели могут прихватить с собой свои находки (монеты, стариные вещицы и пр.) и бесплатно оценить их, показать коллегам или даже продать.
Не забудьте свой металлодетектор и лопату!