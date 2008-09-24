nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени снизилось количество преступлений

24 сентября 2008, 10:55
Пресс-конференция начальника ГУВД по Тюменской области Павла Недоростова прошла в Областном Доме журналистов 23 сентября.
Сюжет
Тюмень

Пресс-конференция начальника ГУВД по Тюменской области Павла Недоростова прошла в Областном Доме журналистов 23 сентября. Темой встречи стали итоги работы ГУВД по Тюменской области за 8 месяцев. Также был затронут вопрос о формировании областной программы по борьбе с коррупцией.

«Впервые за 3 года дана положительная оценка работы подразделений внутренних дел» - оптимистично начал генерал-майор милиции. За 8 месяцев 2008 года количество «злодеяний», зарегистрированных на территории области, снизилось на 19,2% по сравнению с прошлым годом. Также уменьшилось на 20,9% число тяжких и особо тяжких преступлений, из них раскрывается практически каждое второе. В связи с принятыми профилактическими мерами удалось уменьшить на 20% количество ДТП с участием детей с 1 сентября этого года.

В заключение встречи с корреспондентами тюменских СМИ Павел Михайлович отметил и на несовершенства в работе ГУВД: Тюмень по-прежнему входит в десятку городов по России по уровню преступности, не уменьшилось и число преступлений совершенных в пьяном виде и общественных местах.

#Новости#Происшествия#Хулиганство#Милиция#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25