В Тюмени снизилось количество преступлений

Пресс-конференция начальника ГУВД по Тюменской области Павла Недоростова прошла в Областном Доме журналистов 23 сентября. Темой встречи стали итоги работы ГУВД по Тюменской области за 8 месяцев. Также был затронут вопрос о формировании областной программы по борьбе с коррупцией.
«Впервые за 3 года дана положительная оценка работы подразделений внутренних дел» - оптимистично начал генерал-майор милиции. За 8 месяцев 2008 года количество «злодеяний», зарегистрированных на территории области, снизилось на 19,2% по сравнению с прошлым годом. Также уменьшилось на 20,9% число тяжких и особо тяжких преступлений, из них раскрывается практически каждое второе. В связи с принятыми профилактическими мерами удалось уменьшить на 20% количество ДТП с участием детей с 1 сентября этого года.
В заключение встречи с корреспондентами тюменских СМИ Павел Михайлович отметил и на несовершенства в работе ГУВД: Тюмень по-прежнему входит в десятку городов по России по уровню преступности, не уменьшилось и число преступлений совершенных в пьяном виде и общественных местах.