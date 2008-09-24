В Тюмени снизилось количество преступлений

«Впервые за 3 года дана положительная оценка работы подразделений внутренних дел» - оптимистично начал генерал-майор милиции. За 8 месяцев 2008 года количество «злодеяний», зарегистрированных на территории области, снизилось на 19,2% по сравнению с прошлым годом. Также уменьшилось на 20,9% число тяжких и особо тяжких преступлений, из них раскрывается практически каждое второе. В связи с принятыми профилактическими мерами удалось уменьшить на 20% количество ДТП с участием детей с 1 сентября этого года.