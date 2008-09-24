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Тюменцы узнают больше о сердечно-сосудистых заболеваниях

24 сентября 2008, 16:49
На этой неделе в области пройдут различные профилактические мероприятий: горячие линии для горожан, диагностика больных и выездные консультации врачей в районные центры области.
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Тюмень

Также в образовательных учреждениях для школьников пройдут уроки здоровья. Занятия проведут профессиональные спортсмены. Департамент по спорту и молодёжной политике организовал для детей массовые соревнования. В них примут участие около трёхсот тысяч юных жителей региона.

Кроме того, на этой неделе в торговых центрах Тюмени горожане смогут познакомиться с буклетами и памятками, где будут содержаться статистические данные о ситуации в регионе и методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь же будут работать кардиологи, которые измерят любому желающему артериальное давление и ответят на все вопросы пациентов.

Во избежание сердечно-сосудистых заболеваний врачи рекомендуют по чаще бывать на воздухе, избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться, ежедневно выполнять физические нагрузки, следить за весом и артериальным давлением.

В тюменской области сорок процентов населения страдают повышенным артериальным давлением. По данным диспансеризации фактически здоровыми считаются лишь 18 процентов жителей региона.

#Новости#Здоровье#Тюмень#Медицина#Ксения#Общество
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