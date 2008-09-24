Тюменцы узнают больше о сердечно-сосудистых заболеваниях

Кроме того, на этой неделе в торговых центрах Тюмени горожане смогут познакомиться с буклетами и памятками, где будут содержаться статистические данные о ситуации в регионе и методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь же будут работать кардиологи, которые измерят любому желающему артериальное давление и ответят на все вопросы пациентов.