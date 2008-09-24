Тюменцы узнают больше о сердечно-сосудистых заболеваниях

Также в образовательных учреждениях для школьников пройдут уроки здоровья. Занятия проведут профессиональные спортсмены. Департамент по спорту и молодёжной политике организовал для детей массовые соревнования. В них примут участие около трёхсот тысяч юных жителей региона.
Кроме того, на этой неделе в торговых центрах Тюмени горожане смогут познакомиться с буклетами и памятками, где будут содержаться статистические данные о ситуации в регионе и методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь же будут работать кардиологи, которые измерят любому желающему артериальное давление и ответят на все вопросы пациентов.
Во избежание сердечно-сосудистых заболеваний врачи рекомендуют по чаще бывать на воздухе, избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться, ежедневно выполнять физические нагрузки, следить за весом и артериальным давлением.
В тюменской области сорок процентов населения страдают повышенным артериальным давлением. По данным диспансеризации фактически здоровыми считаются лишь 18 процентов жителей региона.