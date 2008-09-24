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Тюменские студенты приглашаются на смотр-конкурс «Эврика-2008»

24 сентября 2008, 15:27
На Всероссийский смотр-конкурс научно-технического творчества студентов высших учебных заведений «Эврика-2008» работы принимаются до 10 октября.
Сюжет
Тюмень

Конкурс проходит на базе Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института) в г. Новочеркасске Ростовской области.

Целью смотра-конкурса является совершенствование и стимулирование научно-технического творчества, развитие творческой инициативы и демонстрация современных достижений учебно-исследовательской деятельности студентов вузов.

К участию приглашаются творческие коллективы студентов и отдельные студенты, обучающиеся в вузах Российской Федерации.

Смотр-конкурс проводится в два тура: первый тур - 10 сентября - 10 октября 2008 года; второй тур - 17 - 23 ноября 2008 года.

Подробнее о конкурсе «Эврика-2008» можно узнать на сайте ТюмГУ.

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