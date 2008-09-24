Тюменские студенты приглашаются на смотр-конкурс «Эврика-2008»

Конкурс проходит на базе Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института) в г. Новочеркасске Ростовской области.
Целью смотра-конкурса является совершенствование и стимулирование научно-технического творчества, развитие творческой инициативы и демонстрация современных достижений учебно-исследовательской деятельности студентов вузов.
К участию приглашаются творческие коллективы студентов и отдельные студенты, обучающиеся в вузах Российской Федерации.
Смотр-конкурс проводится в два тура: первый тур - 10 сентября - 10 октября 2008 года; второй тур - 17 - 23 ноября 2008 года.