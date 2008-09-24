nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские незрячие выберут лучшего брайлиста

24 сентября 2008, 10:34
Тюменская первичная организация всероссийского общества слепых выберет лучшего брайлиста. 24-го сентября состоится традиционный конкурс среди людей с ограниченными физическими возможностями, владеющих рельефно-точечным шрифтом.
Сюжет
Тюмень

В мероприятии поучаствуют 16 незрячих тюменцев.

Суть состязания заключается в том, кто быстрее из конкурсантов прочитает и напишет текст. Оценивать участников будут сотрудники областной специальной библиотеки для слепых.

Победители и призёры мероприятия получат тифло-средства. Подарки первичная организация ВОС приобрела на деньги городского муниципального гранта. Участники, занявшие первое, второе и третье места примут участие в областном конкурсе по Брайлю, который пройдёт в середине ноября текущего года.

#Новости#Инвалиды#Конкурсы#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25