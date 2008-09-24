Тюменские незрячие выберут лучшего брайлиста

В мероприятии поучаствуют 16 незрячих тюменцев.
Суть состязания заключается в том, кто быстрее из конкурсантов прочитает и напишет текст. Оценивать участников будут сотрудники областной специальной библиотеки для слепых.
Победители и призёры мероприятия получат тифло-средства. Подарки первичная организация ВОС приобрела на деньги городского муниципального гранта. Участники, занявшие первое, второе и третье места примут участие в областном конкурсе по Брайлю, который пройдёт в середине ноября текущего года.