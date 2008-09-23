В Тюменской области станет больше сельских и районных депутатов

12 октября в области пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления.
Они состоятся в десяти избирательных округах: в тюменском районе и девяти сельских поселениях.
Как рассказал председатель избирательной комиссии по области Игорь Халин, на сегодня зарегистрировано девятнадцать кандидатов. Из них десять - представители партии "Единая Россия".
Основная часть кандидатов - женщины. В одном поселении на выборы планируется потратить около 15 тысяч рублей. Все деньги в муниципальные образования уже перечислены.