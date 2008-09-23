nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области станет больше сельских и районных депутатов

23 сентября 2008, 15:42
12-го октября в области пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления.

12 октября в области пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления.

Они состоятся в десяти избирательных округах: в тюменском районе и девяти сельских поселениях.

Как рассказал председатель избирательной комиссии по области Игорь Халин, на сегодня зарегистрировано девятнадцать кандидатов. Из них десять - представители партии "Единая Россия".

Основная часть кандидатов - женщины. В одном поселении на выборы планируется потратить около 15 тысяч рублей. Все деньги в муниципальные образования уже перечислены.

#Новости#Депутаты#Тюменская область#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25