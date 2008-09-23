Тюменские журналисты попадут под обстрел

«Осенний призыв», именно такое название присвоили суровому мужскому состязанию, состоится 27 сентября на базе пейнтбольного клуба «Штурм».
Как пояснила Ольга Слободская, генеральный директор «Видео Интернешнл Тюмень», это мероприятие проводится для того, чтобы познакомиться с профессиональным сообществом. Где, как не в честном бою можно проверить «собрата по перу»? Если верить организаторам, то подобных случаев проведения соревнований нигде в России еще не было: участвовать собираются более 30-ти команд по 4 человека в каждой.
Журналистов не пришлось уговаривать принять участие. Еще бы, помимо интересной игры их ждут тир, игры под гитару, полевая кухня, баня, выступление рок-группы и еще некоторые приятные вещи, которые пока держатся в секрете. Организаторы гарантируют сохранность жизни и здоровья всех участников без исключения. Страховая сумма на каждого – 100 тысяч рублей. Как выяснилось, застрахованы даже гематомы – 2 тысячи рублей (2%). То есть при желании любой журналист может заработать собственным телом. Впрочем, сотрудники страховой фирмы надеются на благоразумие пишущей братии.
Предварительные тренировки, проходившие в августе и сентябре, показали, что уровень «спортсменов» довольно высок. При желании команда-победитель может принять участие в дивизионе 3М. Однако проигравшим переживать тоже не придется, ведь пейнтбольное состязание – не последняя затея журнала «Банзай». В следующем году журналистов ждут новые непокоренные вершины.