Тюменские журналисты попадут под обстрел

Журналистов не пришлось уговаривать принять участие. Еще бы, помимо интересной игры их ждут тир, игры под гитару, полевая кухня, баня, выступление рок-группы и еще некоторые приятные вещи, которые пока держатся в секрете. Организаторы гарантируют сохранность жизни и здоровья всех участников без исключения. Страховая сумма на каждого – 100 тысяч рублей. Как выяснилось, застрахованы даже гематомы – 2 тысячи рублей (2%). То есть при желании любой журналист может заработать собственным телом. Впрочем, сотрудники страховой фирмы надеются на благоразумие пишущей братии.