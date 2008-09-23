Первый кроссовер Renault под названием Koleos теперь и в Тюмени!

Koleos создавался как универсальный автомобиль. Он прекрасно себя чувствует на городских и загородных дорогах, на шоссе и на проселочных дорогах. Для последнего в его арсенале имеется интеллектуальная система полного привода, разработанная альянсом Renault-Nissan. Автоматическое переключение из режима 4x2 в режим 4x4 обеспечивается системой All Mode 4x4-i, впервые примененной на новом Nissan