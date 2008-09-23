Первый кроссовер Renault под названием Koleos теперь и в Тюмени!

По уровню комфорта Renault Koleos не уступает легковому автомобилю, а по объему салона превосходит компактный мини-вэн. В отличие от автомобилей изначально создававшихся только для серьезного бездорожья, Koleos предлагает оборудование для обеспечения комфорта, включая чип-карту бесконтактного доступа, передний и задний парковочные радары, двухзонный климат-контроль, аудиосистему премиум-класса Bose и прочее.
Двухсекционная дверь багажного отделения, автоматически складывающийся в ровный пол задний ряд сидений и вещевые отсеки общим объемом 70 литров подчеркивают функциональность салона Koleos.
Koleos создавался как универсальный автомобиль. Он прекрасно себя чувствует на городских и загородных дорогах, на шоссе и на проселочных дорогах. Для последнего в его арсенале имеется интеллектуальная система полного привода, разработанная альянсом Renault-Nissan. Автоматическое переключение из режима 4x2 в режим 4x4 обеспечивается системой All Mode 4x4-i, впервые примененной на новом Nissan
X-Trail. Режимы трансмиссии 4x2 и 4x4 также могут включаться вручную. Великолепную динамику Renault Koleos придает бензиновый двигатель 2,5 л, 171 л. с., агрегатирующийся c автоматической бесступенчатой трансмиссией (CVT) или 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Позднее Koleos будет продаваться в России и с дизельными двигателями.
Как и все модели Renault, Koleos оснащается лучшими в этом сегменте системами активной и пассивной безопасности. Интеллектуальная система полного привода также служит для повышения активной безопасности, помогая избежать потери сцепления колес с дорогой еще до того, как в дело вступит система стабилизации ESP.
Запуск первого кроссовера 4х4 Renault — это знаменательный этап развития марки во всем мире. Задуманный дизайнерами Renault, сконструированный инженерами Nissan и собранный на заводе Renault Samsung Motors (Корея), Renault Koleos — результат совместной работы профессионалов альянса Renault-Nissan.