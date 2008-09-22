Владимир Якушев ответил на вопросы тюменцев «От первого лица»

Необходимо отметить, что в редакцию газеты еще до начала работы интерактивного клуба губернатору поступило около трехсот вопросов от жителей Тюменской области, которые были заданы по телефону, высылались письмами и по сети Интернет. Только в ходе заседания клуба «От первого лица» губернатор Владимир Якушев ответил на более десяти вопросов, заданных гражданами в прямом эфире. Возможность спросить главу региона о важных аспектах социально-экономической жизни Тюменской области получили и журналисты газеты «Тюменская область сегодня». Вполне естественно, что ответы на все заданные вопросы не вместились во временной формат передачи. Однако ни один из них не остался без внимания главы региона: вопросы, заданные читателями газеты и не прозвучавшие в ходе заседания клуба, переданы в правительство Тюменской области. Ответы на них будут опубликованы на страницах газеты «Тюменская область сегодня».