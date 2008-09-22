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Владимир Якушев ответил на вопросы тюменцев «От первого лица»

22 сентября 2008, 10:52
В рамках первого заседания интерактивного клуба «От первого лица» губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил редакцию газеты «Тюменская область сегодня».

Главный редактор издания Александр Скорбенко представил губернатору сотрудников газеты. Глава региона ознакомился с выставкой, развернутой в помещении редакции. На стендах выставки рассказано о пути, который прошел коллектив периодического издания за десять лет, отражены основные проекты, реализованные редакцией газеты «Тюменская область сегодня», а также ключевые выпуски издания, посвященные важным событиям в жизни региона. Особое место на выставке занимает карта Тюменской области: на ней флажками обозначены географические точки, где побывали журналисты газеты.

Необходимо отметить, что в редакцию газеты еще до начала работы интерактивного клуба губернатору поступило около трехсот вопросов от жителей Тюменской области, которые были заданы по телефону, высылались письмами и по сети Интернет. Только в ходе заседания клуба «От первого лица» губернатор Владимир Якушев ответил на более десяти вопросов, заданных гражданами в прямом эфире. Возможность спросить главу региона о важных аспектах социально-экономической жизни Тюменской области получили и журналисты газеты «Тюменская область сегодня». Вполне естественно, что ответы на все заданные вопросы не вместились во временной формат передачи. Однако ни один из них не остался без внимания главы региона: вопросы, заданные читателями газеты и не прозвучавшие в ходе заседания клуба, переданы в правительство Тюменской области. Ответы на них будут опубликованы на страницах газеты «Тюменская область сегодня».

Губернатор Владимир Якушев пожелал творческих успехов коллективу газеты, а клубу «От первого лица» — дальнейшей успешной работы. Текст беседы, состоявшейся в рамках интер-активного клуба «От первого лица», будет опубликован.

Послушать ответы губернатора В.В. Якушева на вопросы читателей в формате mp3 можно на сайте газеты "Тюменская область сегодня".

#Новости#СМИ#Тюменская область#Таня#Политика
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