19 сентября в селе Плешково Ишимского района произошел пожар в цехе по распилке древесины, принадлежащем ООО "Техносиб". Огнем уничтожено остекление оконных рам площадью 40 кв. метров. Спасены цех и оборудование на сумму 2 млн. рублей.
20 сентября в селе Посохово Тюменского района горела землянка на свалке. Погиб мужчина 57 лет, его личность установлена.
Воскресным вечером в Тюмени мужчина выпал с 3-го этажа на козырек подъезда дома по улице Малышева. Спасатели сняли его и при помощи носилок и передали бригаде скорой помощи.
В этот же день в дачном обществе "Луговое" Тюменского района произошел пожар в частной деревянной бане и дощатых надворных постройках. Благодаря спасателям, удалось спасти Спасены соседние строения на сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс - служба ГУ МЧС России по Тюменской области.