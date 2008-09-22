В Тюмени мужчина выпал с 3-го этажа

В этот же день в дачном обществе "Луговое" Тюменского района произошел пожар в частной деревянной бане и дощатых надворных постройках. Благодаря спасателям, удалось спасти Спасены соседние строения на сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс - служба ГУ МЧС России по Тюменской области.