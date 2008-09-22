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В Тюмени мужчина выпал с 3-го этажа

22 сентября 2008, 14:20
За два выходных дня, подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 102 выезда.
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Тюмень

19 сентября в селе Плешково Ишимского района произошел пожар в цехе по распилке древесины, принадлежащем ООО "Техносиб". Огнем уничтожено остекление оконных рам площадью 40 кв. метров. Спасены цех и оборудование на сумму 2 млн. рублей.

20 сентября в селе Посохово Тюменского района горела землянка на свалке. Погиб мужчина 57 лет, его личность установлена.

Воскресным вечером в Тюмени мужчина выпал с 3-го этажа на козырек подъезда дома по улице Малышева. Спасатели сняли его и при помощи носилок и передали бригаде скорой помощи.

В этот же день в дачном обществе "Луговое" Тюменского района произошел пожар в частной деревянной бане и дощатых надворных постройках. Благодаря спасателям, удалось спасти Спасены соседние строения на сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс - служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

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