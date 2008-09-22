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В результате ДТП на трассе «Курган–Тюмень» 2 человека погибли и 15 получили травмы

22 сентября 2008, 10:38
ДТП с особо тяжкими последствиями произошло в Исетском районе Тюменской области.

20 сентября в 17.20 в Исетском районе на 144 км. федеральной автомобильной дороги «Курган – Тюмень» произошло дорожно-транспортное происшествие в котором 2 человека погибли и 15 получили травмы.

Во время движения у автомобиля КАМАЗ с прицепом произошел разрыв тягово-сцепного устройства, в результате чего груженый неуправляемый прицеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом КИА, двигавшемся по маршруту «Тюмень – Шадринск». В автобусе находились 29 пассажиров, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка автобуса, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ОКБ №2 Тюмени и больницу села Исетское. Ещё 11 пострадавшим оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, тягово-сцепное устройство автомобиля КАМАЗ было неисправно – отсутствовали страховочные цепи, которые смогли бы предотвратить трагедию.

Родственники пострадавших могут получить необходимую информацию в дежурной части ОВД по Исетскому району по тел. 8 (34537) 2-14-04.

#Новости#Тюменская область#Таня#Происшествия
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