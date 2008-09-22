В результате ДТП на трассе «Курган–Тюмень» 2 человека погибли и 15 получили травмы

Во время движения у автомобиля КАМАЗ с прицепом произошел разрыв тягово-сцепного устройства, в результате чего груженый неуправляемый прицеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом КИА, двигавшемся по маршруту «Тюмень – Шадринск». В автобусе находились 29 пассажиров, сообщает ГИБДД по Тюменской области.