Тюменские первокурсники сразились в «Что? Где? Когда?»

В этом чемпионате участвовали 14 команд с разных факультетов университета.
Как всегда порадовали названия команд - «Бешеные кролики», «Гучибо», «Таблица № 13», «Supreme», «Tiamat». Приветствовал первокурсников Андрей Вохминцев. Он познакомил студентов с правилами игры и рассказал о ее специфике. Например, первокурсники узнали, что «свечка» - это вопрос, который уже звучал раньше, на других играх, а «гроб» - вопрос, на который не смогла ответить ни одна команда. Еще Андрей рассказал, что излюбленный ответ чгкашников - «Пушкин», нужно давать в случаях, когда не знаешь, что писать.
К чести организаторов стоит отметить, что «свечек» не было. А вот «гробы» имелись. Например, на вопрос об алжирском слове «мантри», которым называют царского министра, никто из первокурсников не ответил. Была парочка откровенно простых вопросов. Например, такой: в некой книге писатель, сравнивая лошадь и машину, приходит к выводу, что лошадь почти во всем лучше автомобиля, кроме того, что у нее всего одна она… Естественно все поняли, что речь идет о лошадиной силе.
После трех туров победителями команда «Бешенные кролики» с математического факультета, второе место также у математиков. «Бронзу» взяла команда у института государства и права. Кроме дипломов, победители получили в подарок книги и пропуск на осенний чемпионат, который состоится 11 октября.