Тюменские первокурсники сразились в «Что? Где? Когда?»

К чести организаторов стоит отметить, что «свечек» не было. А вот «гробы» имелись. Например, на вопрос об алжирском слове «мантри», которым называют царского министра, никто из первокурсников не ответил. Была парочка откровенно простых вопросов. Например, такой: в некой книге писатель, сравнивая лошадь и машину, приходит к выводу, что лошадь почти во всем лучше автомобиля, кроме того, что у нее всего одна она… Естественно все поняли, что речь идет о лошадиной силе.