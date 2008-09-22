Тюменская пара - лидер свадебного конкурса телеканала "Россия"

Елена Иванова поделилась с корреспондентом Nashgorod.ru своими впечатлениями: «Выйти в лидеры, мы уж точно никак не ожидали. Ну, скажу, что наткнулась на инфу о проведении конкурса случайно, написала историю любви втихушку, просто потому, что люблю участвовать в таких мероприятиях. Хотела, чтоб это стало сюрпризом, но не получилось, так как ежедневные звонки из Москвы и съемки от Коли скрыть не получилось. Очень приятно участвовать в таком шоу, честно... твои имена звучат наряду с именами звезд эстрады, за тебя болеют, твою историю любви читают миллионы... это прекрасно. Безмерное чувство благодарности ко всему что происходит. Особенно рада за своих родителей, которые теперь первые звезды не деревне. Надеемся на удачу, ждем чудес!».