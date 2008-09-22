Тюменская пара - лидер свадебного конкурса телеканала "Россия"

В случае победы, новобрачным бесплатно сыграют свадьбу да еще и в сопровождении московских звезд и самых известных Кутюрье и шоуменов. Тюмень в конкурсе представляют Елена и Николай, сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».
Свадебное торжество покажут в эфире программы "Доброе утро, Россия!". Свидетелями будут певица Валерия и шоумен Иосиф Пригожин. Распорядитель свадьбы - Влад Топалов. А накануне свадьбы знаменитый рэпер Тимати и телеведущая Виктория Лопырева для победившей пары устроят мальчишник и девичник.
Ребята говорят - на победу были настроены с самого начала. То, что стали лидерами голосования не верят до сих пор. На сайте телеканала "Доброе утро, Россия" итоги интернет голосования меняются каждый день. Состоится ли звездная свадьба зависит от нас с вами. Если тюменские молодожены выиграют конкурс, свадьба обещает стать праздником не только для этой пары, но и для всего города.
Елена Иванова поделилась с корреспондентом Nashgorod.ru своими впечатлениями: «Выйти в лидеры, мы уж точно никак не ожидали. Ну, скажу, что наткнулась на инфу о проведении конкурса случайно, написала историю любви втихушку, просто потому, что люблю участвовать в таких мероприятиях. Хотела, чтоб это стало сюрпризом, но не получилось, так как ежедневные звонки из Москвы и съемки от Коли скрыть не получилось. Очень приятно участвовать в таком шоу, честно... твои имена звучат наряду с именами звезд эстрады, за тебя болеют, твою историю любви читают миллионы... это прекрасно. Безмерное чувство благодарности ко всему что происходит. Особенно рада за своих родителей, которые теперь первые звезды не деревне. Надеемся на удачу, ждем чудес!».