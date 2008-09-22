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Центр города по-прежнему привлекателен для тюменцев

22 сентября 2008, 13:35
Аналитический отдел офиса продаж клубного жилого комплекса «Даудель» подвел промежуточные, за восемь месяцев этого года, итоги анализа рынка жилой недвижимости г. Тюмени.

Как и предполагалось, Центр города остается наиболее привлекательным районом. Так, цены на жилье в Центре города с начала года выросли на 7, 43 %, в то время, как другие районы показывают более скромный рост. Например, квартиры в микрорайоне «Тюменский» с января по август подорожали на 3,7%, в районе Московского тракта на 0,97%, Заречные микрорайоны «ушли в минус» на 0,24%.

Квартиры в Центре города на 31% дороже, чем в Заречном мкр., на 29% дороже, чем в Тюменском мкр., на 24% дороже, чем в районе Московского тракта. Таким образом, мы можем сделать вывод, что квартиры в центре нашего по-прежнему интересны и востребованы покупателями, а девелоперам жилой недвижимости есть куда развиваться.

#Новости#Недвижимость#Тюмень#Ксения#Экономика
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