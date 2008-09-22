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Сегодня подарки друг другу дарят

22 сентября 2008, 10:12
Ночь равняется с днем и будет увеличиваться: все короче день, все длиннее вечера.

Сегодня день памяти правоверных Иоакима и Анны, родителей девы Марии, матери Христа.Праведники Иоаким и Анна считаются помощниками рожениц и бездетным.

В народном календаре 22 сентября - день божьих праотцев или Поднесеньев день.

Своё название он получил из-за того, что именно в этот день наши предки дарили друг другу подарки. Новобрачным полагалось преподносить круглый пирог свату и родне.

С этого времени начинались посиделки: девушки собирались в одной избе и пряли, а парни приходили с гармошкой и угощением выбирать себе невест. Замужние женщины на посиделки не ходили, но по вечерам при зажжённом огне подолгу засиживались за работой.

Кроме того, сегодня день осеннего равноденствия. Ночь равняется с днем и будет увеличиваться: все короче день, все длиннее вечера.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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