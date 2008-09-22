Сегодня подарки друг другу дарят

Сегодня день памяти правоверных Иоакима и Анны, родителей девы Марии, матери Христа.Праведники Иоаким и Анна считаются помощниками рожениц и бездетным.
В народном календаре 22 сентября - день божьих праотцев или Поднесеньев день.
Своё название он получил из-за того, что именно в этот день наши предки дарили друг другу подарки. Новобрачным полагалось преподносить круглый пирог свату и родне.
С этого времени начинались посиделки: девушки собирались в одной избе и пряли, а парни приходили с гармошкой и угощением выбирать себе невест. Замужние женщины на посиделки не ходили, но по вечерам при зажжённом огне подолгу засиживались за работой.
Кроме того, сегодня день осеннего равноденствия. Ночь равняется с днем и будет увеличиваться: все короче день, все длиннее вечера.