«Ночные Снайперы» выстрелили в Тюмени

Музыка не признает стереотипов, в рок – тем более!
Сложилось мнение, что Диана Арбенина (лидер «Ночных Снайперов») не любит Тюмень и всегда объезжает ее стороной – 2 года уже не посещала наш город, хотя соседний Екатеринбург не обделяла вниманием. Теперь, я думаю, все изменится. Концерта ждали очень многие, и зал был почти полный (более 80 %).
Уже в 6 часов нетерпеливые поклонники начали собираться у входа в Филармонию. Концерт, правда, задержали на полчаса, но так даже и лучше – изнывшие от долгого ожидания поклонники встретили Диану Арбенину бурей оваций. А ее традиционное приветствие «добрый вечер» вызвало просто дикий восторг. Атмосфера в зале царила такая, что ее энергией можно было бы зарядить тысячу батареек! Всюду в темноте можно было разглядеть улыбающиеся лица и светящиеся глаза.
Как сказала сама Диана, программа «Акустический роман», с которой они приехали – непростая. Она уже давно не выходила на сцену в одиночку и не играла песен, которым уже больше 15 лет. Первая часть концерта состояла как раз из соло Дианы. Были и неизданные песни, и старые, всеми любимые – на «По волнам твоих слез» и «Полчаса» зал просто взорвался. А во второй части концерта мы услышали фрагменты стихов из книги Дианы Арбениной «Дезертир сна». Но не просто стихов, а стихов под аккомпанемент фортепиано, ударных или других инструментов! Так что это можно считать настоящими музыкальными произведениями.
Ну а заключительная часть концерта состояла из сета «Ночных Снайперов» в полном составе. Сыграли и старые, и новые песни. Именно на этой части многие не выдержали и встали со своих мест, передислоцировавшись в боковой проход, где добрые тетеньки-контролеры разрешали стоять. Вот только ближе к сцене пускали только тех, кто с цветами, которых, кстати, было немало.
Но вот неожиданно музыканты поклонились и ушли. По залу пронесся гул разочарования. Никто не ожидал, что концерт закончится так скоро и неожиданно. Минут 5 зрители аплодировали, кричали «вернись!», и в конце концов «Снайперы» вернулись и спели на бис еще несколько песен. Последней стала «Столица», на которой традиционно из зала пускают бумажные самолетики. Концерт в Тюмени не стал исключением – полетели и самолетики, и воздушные шарики. А у меня на этой песне начали наворачиваться на глаза слезы – понимала, что через пару минут концерт закончится, и возможно «Ночные Снайперы» приедут к нам только через год, а то и через два…
Конец концерта. Диана поклонилась и, поблагодарив зрителей, ушла. Зал восхищенно аплодировал еще несколько минут, кричал «молодец!» и «браво!», а потом потихоньку все начали расходиться. Но самые преданные поклонники решили остаться у сцены и дождаться автографов. Охранники сначала были непреклонны – никаких автографов не будет. Но поняв, что около 15 несчастных поклонников не собираются расходиться, сжалились, собрали все бумажки-тетрадки-открытки и отнесли на подпись. Ради этого стоило подождать полчаса – теперь и я являюсь счастливым обладателем заветного росчерка «Д.А.».
2 часа концерта – пребывание в полном безвременьи, состоянии восторга, полета, счастья… Надеюсь, теперь «Ночные Снайперы» будут приезжать в Тюмень чаще, почувствовав, что здесь их ждут, и здесь хотя бы на 2 часа они могут сделать счастливыми многих людей.