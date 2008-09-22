«Ночные Снайперы» выстрелили в Тюмени

Как сказала сама Диана, программа «Акустический роман», с которой они приехали – непростая. Она уже давно не выходила на сцену в одиночку и не играла песен, которым уже больше 15 лет. Первая часть концерта состояла как раз из соло Дианы. Были и неизданные песни, и старые, всеми любимые – на «По волнам твоих слез» и «Полчаса» зал просто взорвался. А во второй части концерта мы услышали фрагменты стихов из книги Дианы Арбениной «Дезертир сна». Но не просто стихов, а стихов под аккомпанемент фортепиано, ударных или других инструментов! Так что это можно считать настоящими музыкальными произведениями.