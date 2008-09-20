Выставка «Варшава-Родина-Россия» - из Тюмени в Польшу

Четыре живописца, А. Орловский, И. Крачковский, С. Жуковский и Я. Ционглинский, объединенные на данной выставке, родились в Варашаве, там они провели детство, но сформировались как личности и художники уже в России. Они учились в Петербурге и Москве, работали, преподавали, получали заказы и прославились именно в России. В их работах прослеживаются русские черты, особенности, но при этом они никогда не забывали о своих польских корнях. Почувствовать это можно на пейзажах, представленных на выставке. Так же на ней мы можем увидеть портреты, литографические и автолитографические работы, фотографии Варшавы, предоставленные куратором выставки Ириной Яблоковой.