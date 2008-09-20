Выставка «Варшава-Родина-Россия» - из Тюмени в Польшу

Небольшое камерное открытие выставки прошло 19 сентября в 16 часов в музее изобразительных искусств.
Четыре живописца, А. Орловский, И. Крачковский, С. Жуковский и Я. Ционглинский, объединенные на данной выставке, родились в Варашаве, там они провели детство, но сформировались как личности и художники уже в России. Они учились в Петербурге и Москве, работали, преподавали, получали заказы и прославились именно в России. В их работах прослеживаются русские черты, особенности, но при этом они никогда не забывали о своих польских корнях. Почувствовать это можно на пейзажах, представленных на выставке. Так же на ней мы можем увидеть портреты, литографические и автолитографические работы, фотографии Варшавы, предоставленные куратором выставки Ириной Яблоковой.
Выставка открылась с небольшого лирического отступления – чтения стихов. «Эта маленькая ретроспективная выставка требует стихов, душевного рассказа и нежного женского сердца, хоть и нам, мужчинам, не чуждо чувство прекрасного» - продолжил открытие своей речью заместитель директора по экспозиции Павел Сергеевич Ситников. Тут же он заметил, что «культурная жизнь в Тюмени сегодня бьет ключом, новые выставки сыплются на тюменцев каждый день, только успевай посещать».
Данная выставка собрана из фондов музея. Из десяти представленных работ, лишь две находятся в постоянной экспозиции, поэтому эта выставка редкая возможность увидеть то, что хранится в музее. Каждый день в зале будет играть музыка Шопена, а в октябре планируется провести встречи, посвященные польским художникам.
Закончилось открытие выставки опять же лирическим отступлением. Заиграла музыка Шопена и посетители - в основном студенты и журналисты, разбрелись по залу, рассматривая работы мастеров.