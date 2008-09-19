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Тюменцы врачам доверяют, но лечатся дома

19 сентября 2008, 16:42
В сентябрьские будни погода нас отнюдь не балует, а сезон простуд начнет набирать обороты. Корреспондент Nashgorod.ru узнал, доверяют ли горожане тюменским докторам.
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Тюмень

Дмитрий, 15 лет:

Когда я лежал в больнице, меня лечил замечательный врач, благодаря которому я быстро выздоровел. Поэтому я верю в то, что есть все-таки люди, которые хорошо выполняют свою работу. А от врача напрямую зависит выздоровление пациента, ведь он подбадривает и помогает идти на поправку.

Валерия, 13 лет:

У меня, к счастью, пока не было случаев, когда от врачей зависела моя жизнь и жизнь моих близких. Я вообще стараюсь не обращаться в больницу из-за всяких пустяков, лечусь сама.

Мавлюда, 54 года:

Сколько лет живу в этом городе, ни разу не чувствовала себя больной и не бывала в больнице!

Ирина, 13 лет:

Я доверяю нашим медикам, потому что считаю, что они хорошо знают свое дело. К тому же мне ни разу не доводилось встречаться с халатностью врачей.

Виолетта, 23 года:

Я считаю, что у нас хорошо развита медицина и не стоит говорить плохо обо всех, если один раз встретился низко квалифицированный специалист. У меня есть повод доверять врачам – мама медик по образованию. Поэтому ходить по больницам мне не приходится. А иметь собственного врача дома очень удобно!

Зиля, 46 лет:

Я не доверяю докторам, и на это есть причина. У меня была серьезная болезнь, а врачи не смогли правильно поставить диагноз и долго лечили совсем другие органы. И мои беды продолжались до тех пор, пока я не попала к хорошему врачу. Конечно, мы доверяем врачам, ведь если что-то серьезное с нами случается, сразу бежим к ним. Но я, например, нахожусь в таком возрасте, когда по всяким пустякам в больницу не набегаешься – лечусь народными методами, и детей своих тоже стараюсь лечить травами.

Кристина, 18 лет:

Я часто прислушиваюсь к тому, как описывают пациенты своих лечащих врачей. И если потом приходится идти в больницу, стараюсь попасть к тому пециалисту, о котором были услышаны лестные отзывы. Приходилось, конечно, слышать о врачебных ошибках, но случаев из своей жизни на эту тему вспомнить не могу.

#Новости#Врачи#Тюмень#Медицина#Таня#Общество
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