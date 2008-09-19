Тюменцы врачам доверяют, но лечатся дома

Я не доверяю докторам, и на это есть причина. У меня была серьезная болезнь, а врачи не смогли правильно поставить диагноз и долго лечили совсем другие органы. И мои беды продолжались до тех пор, пока я не попала к хорошему врачу. Конечно, мы доверяем врачам, ведь если что-то серьезное с нами случается, сразу бежим к ним. Но я, например, нахожусь в таком возрасте, когда по всяким пустякам в больницу не набегаешься – лечусь народными методами, и детей своих тоже стараюсь лечить травами.