Тюменцы врачам доверяют, но лечатся дома

Дмитрий, 15 лет:
Когда я лежал в больнице, меня лечил замечательный врач, благодаря которому я быстро выздоровел. Поэтому я верю в то, что есть все-таки люди, которые хорошо выполняют свою работу. А от врача напрямую зависит выздоровление пациента, ведь он подбадривает и помогает идти на поправку.
Валерия, 13 лет:
У меня, к счастью, пока не было случаев, когда от врачей зависела моя жизнь и жизнь моих близких. Я вообще стараюсь не обращаться в больницу из-за всяких пустяков, лечусь сама.
Мавлюда, 54 года:
Сколько лет живу в этом городе, ни разу не чувствовала себя больной и не бывала в больнице!
Ирина, 13 лет:
Я доверяю нашим медикам, потому что считаю, что они хорошо знают свое дело. К тому же мне ни разу не доводилось встречаться с халатностью врачей.
Виолетта, 23 года:
Я считаю, что у нас хорошо развита медицина и не стоит говорить плохо обо всех, если один раз встретился низко квалифицированный специалист. У меня есть повод доверять врачам – мама медик по образованию. Поэтому ходить по больницам мне не приходится. А иметь собственного врача дома очень удобно!
Зиля, 46 лет:
Я не доверяю докторам, и на это есть причина. У меня была серьезная болезнь, а врачи не смогли правильно поставить диагноз и долго лечили совсем другие органы. И мои беды продолжались до тех пор, пока я не попала к хорошему врачу. Конечно, мы доверяем врачам, ведь если что-то серьезное с нами случается, сразу бежим к ним. Но я, например, нахожусь в таком возрасте, когда по всяким пустякам в больницу не набегаешься – лечусь народными методами, и детей своих тоже стараюсь лечить травами.
Кристина, 18 лет:
Я часто прислушиваюсь к тому, как описывают пациенты своих лечащих врачей. И если потом приходится идти в больницу, стараюсь попасть к тому пециалисту, о котором были услышаны лестные отзывы. Приходилось, конечно, слышать о врачебных ошибках, но случаев из своей жизни на эту тему вспомнить не могу.