Тюменцы, будьте осторожны на даче!

Об этом корреспонденту Nashgorod.ru сообщил пресс-секретарь главного управления МЧС по Тюменской области Александр Зубарев.
Только за эту неделю в дачных и садоводческих обществах Тюменского района произошло 8 пожаров. Основные причины возгораний: неосторожное обращение с огнем, неисправность печного или отопительного оборудования.
Сотрудники областного управления МЧС призывают тюменцев быть осторожными на своих загородных участках, сохранять правила противопожарной безопасности, сжигать мусор только в специально отведенных местах и следить за печами.