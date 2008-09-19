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Тюменцы, будьте осторожны на даче!

19 сентября 2008, 15:40
В Тюменской области участились случаи пожаров на дачных участках.
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Тюмень

Об этом корреспонденту Nashgorod.ru сообщил пресс-секретарь главного управления МЧС по Тюменской области Александр Зубарев.

Только за эту неделю в дачных и садоводческих обществах Тюменского района произошло 8 пожаров. Основные причины возгораний: неосторожное обращение с огнем, неисправность печного или отопительного оборудования.

Сотрудники областного управления МЧС призывают тюменцев быть осторожными на своих загородных участках, сохранять правила противопожарной безопасности, сжигать мусор только в специально отведенных местах и следить за печами.

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