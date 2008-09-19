Тюменская область стала экологически чище

На данный момент в Тюмени и на юге области преобладают мягколиственные породы, это берёза и осина. На хвойные деревья приходится лишь сорок процентов общей площади (общая площадь лесных массивов юга области составляет более 11-ти миллионов гектаров).
Также в 2008 году было закуплено десять тракторов и столько же патрульных автомобилей. Всего из областного бюджета на технику было выделено 14 миллионов рублей.
Отметим, что в настоящий момент в нашем регионе примерно две тысячи человек заняты в лесном хозяйстве. Средняя зарплата лесничего составляет пять с половиной тысяч рублей.