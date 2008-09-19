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Тюменская область стала экологически чище

19 сентября 2008, 16:51
Тюменская область стала экологически чище. В 2008 году работники лесного хозяйства посадили 2800 гектаров ценных парод деревьев. Это на двести гектар больше чем в прошлом году.

На данный момент в Тюмени и на юге области преобладают мягколиственные породы, это берёза и осина. На хвойные деревья приходится лишь сорок процентов общей площади (общая площадь лесных массивов юга области составляет более 11-ти миллионов гектаров).

Также в 2008 году было закуплено десять тракторов и столько же патрульных автомобилей. Всего из областного бюджета на технику было выделено 14 миллионов рублей.

Отметим, что в настоящий момент в нашем регионе примерно две тысячи человек заняты в лесном хозяйстве. Средняя зарплата лесничего составляет пять с половиной тысяч рублей.

#Новости#Лес#Тюменская область#Экология#Таня#Общество
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